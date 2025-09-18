Zeus Network (ZEUS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Zeus Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ZEUS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ZEUS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Zeus Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1384 $0.1384 $0.1384 +8.20% USD Sebenarnya Ramalan Zeus Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Zeus Network (ZEUS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Zeus Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1384 pada tahun 2025. Zeus Network (ZEUS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Zeus Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.14532 pada tahun 2026. Zeus Network (ZEUS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ZEUS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.152586 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Zeus Network (ZEUS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ZEUS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.160215 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Zeus Network (ZEUS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ZEUS pada tahun 2029 ialah $ 0.168226 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Zeus Network (ZEUS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ZEUS pada tahun 2030 ialah $ 0.176637 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Zeus Network (ZEUS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Zeus Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.287723. Zeus Network (ZEUS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Zeus Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.468671. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1384 0.00%

2026 $ 0.14532 5.00%

2027 $ 0.152586 10.25%

2028 $ 0.160215 15.76%

2029 $ 0.168226 21.55%

2030 $ 0.176637 27.63%

2031 $ 0.185469 34.01%

2032 $ 0.194742 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.204479 47.75%

2034 $ 0.214703 55.13%

2035 $ 0.225439 62.89%

2036 $ 0.236710 71.03%

2037 $ 0.248546 79.59%

2038 $ 0.260973 88.56%

2039 $ 0.274022 97.99%

2040 $ 0.287723 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Zeus Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1384 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.138418 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.138532 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.138968 0.41% Ramalan HargaZeus Network (ZEUS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ZEUS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1384 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaZeus Network (ZEUS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ZEUS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.138418 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaZeus Network (ZEUS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ZEUS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.138532 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaZeus Network (ZEUS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ZEUS ialah $0.138968 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Zeus Network Semasa Harga Semasa $ 0.1384$ 0.1384 $ 0.1384 Perubahan Harga (24J) +8.20% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 188.99K$ 188.99K $ 188.99K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ZEUS ialah $ 0.1384. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +8.20%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 188.99K. Tambahan pula, ZEUS mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung ZEUS

Cara Membeli Zeus Network (ZEUS) Cuba beli ZEUS? Anda kini boleh membeli ZEUS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Zeus Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ZEUSSekarang

Zeus Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Zeus Network, harga semasa Zeus Network ialah 0.1385USD. Bekalan edaran Zeus Network(ZEUS) ialah 0.00 ZEUS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.006400 $ 0.1388 $ 0.1228

7 Hari -0.02% $ -0.004199 $ 0.181 $ 0.1228

30 Hari 0.18% $ 0.021400 $ 0.181 $ 0.1018 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Zeus Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.006400 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Zeus Network didagangkan pada paras tertinggi $0.181 dan paras terendah $0.1228 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ZEUS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Zeus Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.18% , mencerminkan kira-kira $0.021400 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ZEUS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Zeus Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ZEUS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Zeus Network (ZEUS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Zeus Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ZEUS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Zeus Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ZEUS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Zeus Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ZEUS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ZEUS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Zeus Network.

Mengapa Ramalan Harga ZEUS Penting?

ZEUS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahZEUS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ZEUS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ZEUS pada bulan depan? Menurut Zeus Network (ZEUS) alat ramalan harga, harga ZEUS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ZEUS pada tahun 2026? Harga 1Zeus Network (ZEUS) hari ini ialah $0.1384 . Mengikut modul ramalan di atas, ZEUS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ZEUS pada tahun 2027? Zeus Network (ZEUS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ZEUS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ZEUS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Zeus Network (ZEUS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ZEUS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Zeus Network (ZEUS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ZEUS pada tahun 2030? Harga 1Zeus Network (ZEUS) hari ini ialah $0.1384 . Mengikut modul ramalan di atas, ZEUS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ZEUS untuk 2040? Zeus Network (ZEUS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ZEUS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang