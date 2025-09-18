ZND Token (ZND) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga ZND Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ZND yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ZND Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.3006 $0.3006 $0.3006 -4.90% USD Sebenarnya Ramalan ZND Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ZND Token (ZND) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ZND Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3006 pada tahun 2025. ZND Token (ZND) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ZND Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.315629 pada tahun 2026. ZND Token (ZND) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ZND yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.331411 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ZND Token (ZND) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ZND yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.347982 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ZND Token (ZND) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ZND pada tahun 2029 ialah $ 0.365381 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ZND Token (ZND) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ZND pada tahun 2030 ialah $ 0.383650 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ZND Token (ZND) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ZND Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.624925. ZND Token (ZND) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ZND Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0179. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3006 0.00%

2026 $ 0.315629 5.00%

2027 $ 0.331411 10.25%

2028 $ 0.347982 15.76%

2029 $ 0.365381 21.55%

2030 $ 0.383650 27.63%

2031 $ 0.402832 34.01%

2032 $ 0.422974 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.444123 47.75%

2034 $ 0.466329 55.13%

2035 $ 0.489645 62.89%

2036 $ 0.514128 71.03%

2037 $ 0.539834 79.59%

2038 $ 0.566826 88.56%

2039 $ 0.595167 97.99%

2040 $ 0.624925 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ZND Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.3006 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.300641 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.300888 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.301835 0.41% Ramalan HargaZND Token (ZND) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ZND pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.3006 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaZND Token (ZND) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ZND, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.300641 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaZND Token (ZND) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ZND, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.300888 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaZND Token (ZND)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ZND ialah $0.301835 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ZND Token Semasa Harga Semasa $ 0.3006$ 0.3006 $ 0.3006 Perubahan Harga (24J) -4.90% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 396.80K$ 396.80K $ 396.80K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ZND ialah $ 0.3006. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -4.90%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 396.80K. Tambahan pula, ZND mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung ZND

Cara Membeli ZND Token (ZND) Cuba beli ZND? Anda kini boleh membeli ZND melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli ZND Token dan mulakan di MEXC sekarang!

ZND Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ZND Token, harga semasa ZND Token ialah 0.3006USD. Bekalan edaran ZND Token(ZND) ialah 0.00 ZND , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.08% $ -0.028600 $ 0.3293 $ 0.2999

7 Hari -0.18% $ -0.0675 $ 0.3902 $ 0.2967

30 Hari -0.27% $ -0.115600 $ 0.512 $ 0.2967 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZND Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.028600 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.08% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ZND Token didagangkan pada paras tertinggi $0.3902 dan paras terendah $0.2967 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.18% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ZND untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ZND Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.27% , mencerminkan kira-kira $-0.115600 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ZND berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga ZND Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ZND

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ZND Token (ZND) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ZND Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ZND berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ZND Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ZND, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ZND Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ZND. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ZND untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ZND Token.

Mengapa Ramalan Harga ZND Penting?

ZND Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahZND berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ZND akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ZND pada bulan depan? Menurut ZND Token (ZND) alat ramalan harga, harga ZND yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ZND pada tahun 2026? Harga 1ZND Token (ZND) hari ini ialah $0.3006 . Mengikut modul ramalan di atas, ZND akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ZND pada tahun 2027? ZND Token (ZND) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ZND menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ZND pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ZND Token (ZND) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ZND pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ZND Token (ZND) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ZND pada tahun 2030? Harga 1ZND Token (ZND) hari ini ialah $0.3006 . Mengikut modul ramalan di atas, ZND akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ZND untuk 2040? ZND Token (ZND) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ZND menjelang tahun 2040.