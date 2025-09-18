AADex Finance (ADE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga AADex Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ADE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ADE

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga AADex Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan AADex Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) AADex Finance (ADE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, AADex Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.035056 pada tahun 2025. AADex Finance (ADE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, AADex Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.036808 pada tahun 2026. AADex Finance (ADE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ADE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.038649 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. AADex Finance (ADE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ADE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.040581 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. AADex Finance (ADE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ADE pada tahun 2029 ialah $ 0.042610 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. AADex Finance (ADE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ADE pada tahun 2030 ialah $ 0.044741 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. AADex Finance (ADE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga AADex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.072879. AADex Finance (ADE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga AADex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.118712. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.035056 0.00%

2026 $ 0.036808 5.00%

2027 $ 0.038649 10.25%

2028 $ 0.040581 15.76%

2029 $ 0.042610 21.55%

2030 $ 0.044741 27.63%

2031 $ 0.046978 34.01%

2032 $ 0.049327 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.051793 47.75%

2034 $ 0.054383 55.13%

2035 $ 0.057102 62.89%

2036 $ 0.059957 71.03%

2037 $ 0.062955 79.59%

2038 $ 0.066103 88.56%

2039 $ 0.069408 97.99%

2040 $ 0.072879 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga AADex Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.035056 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.035060 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.035089 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.035200 0.41% Ramalan HargaAADex Finance (ADE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ADE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.035056 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAADex Finance (ADE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ADE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.035060 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAADex Finance (ADE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ADE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.035089 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAADex Finance (ADE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ADE ialah $0.035200 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga AADex Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 87.64K$ 87.64K $ 87.64K Bekalan Peredaran 2.50M 2.50M 2.50M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ADE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ADE mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.50M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 87.64K. Lihat Harga Langsung ADE

AADex Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung AADex Finance, harga semasa AADex Finance ialah 0.035056USD. Bekalan edaran AADex Finance(ADE) ialah 2.50M ADE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $87,640 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 5.86% $ 0.002053 $ 0.035203 $ 0.032024

30 Hari 9.70% $ 0.003401 $ 0.035203 $ 0.032024 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AADex Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, AADex Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.035203 dan paras terendah $0.032024 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 5.86% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ADE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, AADex Finance telah mengalami perubahan sebanyak 9.70% , mencerminkan kira-kira $0.003401 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ADE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga AADex Finance (ADE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga AADex Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ADE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap AADex Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ADE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga AADex Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ADE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ADE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan AADex Finance.

Mengapa Ramalan Harga ADE Penting?

ADE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahADE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ADE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ADE pada bulan depan? Menurut AADex Finance (ADE) alat ramalan harga, harga ADE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ADE pada tahun 2026? Harga 1AADex Finance (ADE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ADE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ADE pada tahun 2027? AADex Finance (ADE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ADE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ADE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, AADex Finance (ADE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ADE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, AADex Finance (ADE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ADE pada tahun 2030? Harga 1AADex Finance (ADE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ADE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ADE untuk 2040? AADex Finance (ADE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ADE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang