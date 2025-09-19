Aave AMM DAI (AAMMDAI) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Aave AMM DAI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Aave AMM DAI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Aave AMM DAI (AAMMDAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Aave AMM DAI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.001 pada tahun 2025. Aave AMM DAI (AAMMDAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Aave AMM DAI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0510 pada tahun 2026. Aave AMM DAI (AAMMDAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AAMMDAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1036 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Aave AMM DAI (AAMMDAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AAMMDAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1587 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Aave AMM DAI (AAMMDAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AAMMDAI pada tahun 2029 ialah $ 1.2167 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Aave AMM DAI (AAMMDAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AAMMDAI pada tahun 2030 ialah $ 1.2775 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Aave AMM DAI (AAMMDAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Aave AMM DAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0810. Aave AMM DAI (AAMMDAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Aave AMM DAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3897. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.001 0.00%

October 19, 2025(30 Hari) $ 1.0051 0.41% Ramalan HargaAave AMM DAI (AAMMDAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AAMMDAI pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $1.001 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAave AMM DAI (AAMMDAI) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi AAMMDAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0011 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAave AMM DAI (AAMMDAI) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AAMMDAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0019 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAave AMM DAI (AAMMDAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AAMMDAI ialah $1.0051 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Aave AMM DAI Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AAMMDAI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AAMMDAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung AAMMDAI

Aave AMM DAI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Aave AMM DAI, harga semasa Aave AMM DAI ialah 1.001USD. Bekalan edaran Aave AMM DAI(AAMMDAI) ialah 0.00 AAMMDAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.000339 $ 1.004 $ 0.995319

7 Hari 0.62% $ 0.006185 $ 1.0043 $ 0.995662

30 Hari 0.29% $ 0.002948 $ 1.0043 $ 0.995662 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Aave AMM DAI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000339 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Aave AMM DAI didagangkan pada paras tertinggi $1.0043 dan paras terendah $0.995662 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.62% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AAMMDAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Aave AMM DAI telah mengalami perubahan sebanyak 0.29% , mencerminkan kira-kira $0.002948 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AAMMDAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Aave AMM DAI (AAMMDAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Aave AMM DAI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AAMMDAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Aave AMM DAI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AAMMDAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Aave AMM DAI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AAMMDAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AAMMDAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Aave AMM DAI.

Mengapa Ramalan Harga AAMMDAI Penting?

AAMMDAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAAMMDAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AAMMDAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AAMMDAI pada bulan depan? Menurut Aave AMM DAI (AAMMDAI) alat ramalan harga, harga AAMMDAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AAMMDAI pada tahun 2026? Harga 1Aave AMM DAI (AAMMDAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AAMMDAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AAMMDAI pada tahun 2027? Aave AMM DAI (AAMMDAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AAMMDAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AAMMDAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Aave AMM DAI (AAMMDAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AAMMDAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Aave AMM DAI (AAMMDAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AAMMDAI pada tahun 2030? Harga 1Aave AMM DAI (AAMMDAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AAMMDAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AAMMDAI untuk 2040? Aave AMM DAI (AAMMDAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AAMMDAI menjelang tahun 2040.