Aave BUSD (ABUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Aave BUSD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ABUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Aave BUSD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Aave BUSD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Aave BUSD (ABUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Aave BUSD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.999139 pada tahun 2025. Aave BUSD (ABUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Aave BUSD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0490 pada tahun 2026. Aave BUSD (ABUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ABUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1015 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Aave BUSD (ABUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ABUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1566 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Aave BUSD (ABUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ABUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2144 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Aave BUSD (ABUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ABUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.2751 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Aave BUSD (ABUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Aave BUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0771. Aave BUSD (ABUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Aave BUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3834. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.999139 0.00%

2026 $ 1.0490 5.00%

2027 $ 1.1015 10.25%

2028 $ 1.1566 15.76%

2029 $ 1.2144 21.55%

2030 $ 1.2751 27.63%

2031 $ 1.3389 34.01%

2032 $ 1.4058 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4761 47.75%

2034 $ 1.5499 55.13%

2035 $ 1.6274 62.89%

2036 $ 1.7088 71.03%

2037 $ 1.7943 79.59%

2038 $ 1.8840 88.56%

2039 $ 1.9782 97.99%

2040 $ 2.0771 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Aave BUSD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 0.999139 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 0.999275 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 1.0000 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 1.0032 0.41% Ramalan HargaAave BUSD (ABUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ABUSD pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0.999139 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAave BUSD (ABUSD) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi ABUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.999275 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAave BUSD (ABUSD) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ABUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0000 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAave BUSD (ABUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ABUSD ialah $1.0032 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Aave BUSD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ABUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ABUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung ABUSD

Aave BUSD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Aave BUSD, harga semasa Aave BUSD ialah 0.999139USD. Bekalan edaran Aave BUSD(ABUSD) ialah 0.00 ABUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.000718 $ 1.002 $ 0.993617

7 Hari 0.12% $ 0.001245 $ 1.0030 $ 0.994086

30 Hari 0.16% $ 0.001638 $ 1.0030 $ 0.994086 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Aave BUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000718 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Aave BUSD didagangkan pada paras tertinggi $1.0030 dan paras terendah $0.994086 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ABUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Aave BUSD telah mengalami perubahan sebanyak 0.16% , mencerminkan kira-kira $0.001638 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ABUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Aave BUSD (ABUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Aave BUSD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ABUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Aave BUSD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ABUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Aave BUSD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ABUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ABUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Aave BUSD.

Mengapa Ramalan Harga ABUSD Penting?

ABUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahABUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ABUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ABUSD pada bulan depan? Menurut Aave BUSD (ABUSD) alat ramalan harga, harga ABUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ABUSD pada tahun 2026? Harga 1Aave BUSD (ABUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ABUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ABUSD pada tahun 2027? Aave BUSD (ABUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ABUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ABUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Aave BUSD (ABUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ABUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Aave BUSD (ABUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ABUSD pada tahun 2030? Harga 1Aave BUSD (ABUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ABUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ABUSD untuk 2040? Aave BUSD (ABUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ABUSD menjelang tahun 2040.