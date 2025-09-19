Aave DAI v1 (ADAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Aave DAI v1 untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ADAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Aave DAI v1 % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Aave DAI v1 Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Aave DAI v1 (ADAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Aave DAI v1 berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.001 pada tahun 2025. Aave DAI v1 (ADAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Aave DAI v1 berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0510 pada tahun 2026. Aave DAI v1 (ADAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ADAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1036 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Aave DAI v1 (ADAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ADAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1587 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Aave DAI v1 (ADAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ADAI pada tahun 2029 ialah $ 1.2167 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Aave DAI v1 (ADAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ADAI pada tahun 2030 ialah $ 1.2775 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Aave DAI v1 (ADAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Aave DAI v1 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0810. Aave DAI v1 (ADAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Aave DAI v1 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3897. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.001 0.00%

2026 $ 1.0510 5.00%

2027 $ 1.1036 10.25%

2028 $ 1.1587 15.76%

2029 $ 1.2167 21.55%

2030 $ 1.2775 27.63%

2031 $ 1.3414 34.01%

2032 $ 1.4085 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4789 47.75%

2034 $ 1.5528 55.13%

2035 $ 1.6305 62.89%

2036 $ 1.7120 71.03%

2037 $ 1.7976 79.59%

2038 $ 1.8875 88.56%

2039 $ 1.9819 97.99%

2040 $ 2.0810 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Aave DAI v1 Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 1.001 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 1.0011 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 1.0019 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 1.0051 0.41% Ramalan HargaAave DAI v1 (ADAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ADAI pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $1.001 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAave DAI v1 (ADAI) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi ADAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0011 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAave DAI v1 (ADAI) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ADAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0019 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAave DAI v1 (ADAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ADAI ialah $1.0051 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Aave DAI v1 Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ADAI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ADAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung ADAI

Aave DAI v1 Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Aave DAI v1, harga semasa Aave DAI v1 ialah 1.001USD. Bekalan edaran Aave DAI v1(ADAI) ialah 0.00 ADAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.37% $ 0.003713 $ 1.004 $ 0.995319

7 Hari 0.25% $ 0.002494 $ 1.0043 $ 0.995662

30 Hari 0.01% $ 0.000099 $ 1.0043 $ 0.995662 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Aave DAI v1 telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003713 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.37% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Aave DAI v1 didagangkan pada paras tertinggi $1.0043 dan paras terendah $0.995662 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.25% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ADAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Aave DAI v1 telah mengalami perubahan sebanyak 0.01% , mencerminkan kira-kira $0.000099 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ADAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Aave DAI v1 (ADAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Aave DAI v1 ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ADAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Aave DAI v1 untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ADAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Aave DAI v1. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ADAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ADAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Aave DAI v1.

Mengapa Ramalan Harga ADAI Penting?

ADAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahADAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ADAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ADAI pada bulan depan? Menurut Aave DAI v1 (ADAI) alat ramalan harga, harga ADAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ADAI pada tahun 2026? Harga 1Aave DAI v1 (ADAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ADAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ADAI pada tahun 2027? Aave DAI v1 (ADAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ADAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ADAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Aave DAI v1 (ADAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ADAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Aave DAI v1 (ADAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ADAI pada tahun 2030? Harga 1Aave DAI v1 (ADAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ADAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ADAI untuk 2040? Aave DAI v1 (ADAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ADAI menjelang tahun 2040.