Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) /

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Abstract Liquid Staked ETH untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ABSETH yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ABSETH

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Abstract Liquid Staked ETH % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Abstract Liquid Staked ETH Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Abstract Liquid Staked ETH berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4,621.35 pada tahun 2025. Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Abstract Liquid Staked ETH berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4,852.4175 pada tahun 2026. Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ABSETH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 5,095.0383 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ABSETH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 5,349.7902 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ABSETH pada tahun 2029 ialah $ 5,617.2798 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ABSETH pada tahun 2030 ialah $ 5,898.1437 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Abstract Liquid Staked ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 9,607.4547. Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Abstract Liquid Staked ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 15,649.5314. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 4,621.35 0.00%

2026 $ 4,852.4175 5.00%

2027 $ 5,095.0383 10.25%

2028 $ 5,349.7902 15.76%

2029 $ 5,617.2798 21.55%

2030 $ 5,898.1437 27.63%

2031 $ 6,193.0509 34.01%

2032 $ 6,502.7035 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 6,827.8387 47.75%

2034 $ 7,169.2306 55.13%

2035 $ 7,527.6921 62.89%

2036 $ 7,904.0767 71.03%

2037 $ 8,299.2806 79.59%

2038 $ 8,714.2446 88.56%

2039 $ 9,149.9568 97.99%

2040 $ 9,607.4547 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Abstract Liquid Staked ETH Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 4,621.35 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 4,621.9830 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 4,625.7814 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 4,640.3418 0.41% Ramalan HargaAbstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ABSETH pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $4,621.35 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAbstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ABSETH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $4,621.9830 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAbstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ABSETH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $4,625.7814 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAbstract Liquid Staked ETH (ABSETH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ABSETH ialah $4,640.3418 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Abstract Liquid Staked ETH Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Bekalan Peredaran 274.27 274.27 274.27 Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ABSETH ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ABSETH mempunyai bekalan edaran sebanyak 274.27 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.27M. Lihat Harga Langsung ABSETH

Abstract Liquid Staked ETH Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Abstract Liquid Staked ETH, harga semasa Abstract Liquid Staked ETH ialah 4,621.35USD. Bekalan edaran Abstract Liquid Staked ETH(ABSETH) ialah 274.27 ABSETH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,269,511 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.22% $ 100.2 $ 4,670.42 $ 4,488.68

7 Hari 3.54% $ 163.6355 $ 4,807.6512 $ 4,249.7024

30 Hari 8.82% $ 407.5203 $ 4,807.6512 $ 4,249.7024 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Abstract Liquid Staked ETH telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $100.2 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.22% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Abstract Liquid Staked ETH didagangkan pada paras tertinggi $4,807.6512 dan paras terendah $4,249.7024 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.54% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ABSETH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Abstract Liquid Staked ETH telah mengalami perubahan sebanyak 8.82% , mencerminkan kira-kira $407.5203 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ABSETH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Abstract Liquid Staked ETH ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ABSETH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Abstract Liquid Staked ETH untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ABSETH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Abstract Liquid Staked ETH. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ABSETH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ABSETH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Abstract Liquid Staked ETH.

Mengapa Ramalan Harga ABSETH Penting?

ABSETH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahABSETH berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ABSETH akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ABSETH pada bulan depan? Menurut Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) alat ramalan harga, harga ABSETH yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ABSETH pada tahun 2026? Harga 1Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ABSETH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ABSETH pada tahun 2027? Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ABSETH menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ABSETH pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ABSETH pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ABSETH pada tahun 2030? Harga 1Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ABSETH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ABSETH untuk 2040? Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ABSETH menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang