Dapatkan ramalan harga ADAMANT Messenger untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ADM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ADAMANT Messenger % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan ADAMANT Messenger Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ADAMANT Messenger (ADM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ADAMANT Messenger berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015897 pada tahun 2025. ADAMANT Messenger (ADM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ADAMANT Messenger berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016692 pada tahun 2026. ADAMANT Messenger (ADM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ADM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.017526 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ADAMANT Messenger (ADM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ADM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.018402 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ADAMANT Messenger (ADM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ADM pada tahun 2029 ialah $ 0.019323 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ADAMANT Messenger (ADM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ADM pada tahun 2030 ialah $ 0.020289 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ADAMANT Messenger (ADM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ADAMANT Messenger berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.033049. ADAMANT Messenger (ADM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ADAMANT Messenger berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.053833. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.015897 0.00%

2026 $ 0.016692 5.00%

2027 $ 0.017526 10.25%

2028 $ 0.018402 15.76%

2029 $ 0.019323 21.55%

2030 $ 0.020289 27.63%

2031 $ 0.021303 34.01%

2032 $ 0.022368 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.023487 47.75%

2034 $ 0.024661 55.13%

2035 $ 0.025894 62.89%

2036 $ 0.027189 71.03%

2037 $ 0.028549 79.59%

2038 $ 0.029976 88.56%

2039 $ 0.031475 97.99%

2040 $ 0.033049 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ADAMANT Messenger Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.015897 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.015899 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.015912 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.015962 0.41% Ramalan HargaADAMANT Messenger (ADM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ADM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.015897 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaADAMANT Messenger (ADM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ADM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.015899 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaADAMANT Messenger (ADM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ADM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.015912 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaADAMANT Messenger (ADM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ADM ialah $0.015962 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ADAMANT Messenger Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Bekalan Peredaran 113.84M 113.84M 113.84M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ADM ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ADM mempunyai bekalan edaran sebanyak 113.84M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.80M.

ADAMANT Messenger Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ADAMANT Messenger, harga semasa ADAMANT Messenger ialah 0.015897USD. Bekalan edaran ADAMANT Messenger(ADM) ialah 113.84M ADM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,803,385 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.17% $ 0 $ 0.015971 $ 0.015828

7 Hari -0.01% $ -0.000001 $ 0.016199 $ 0.015810

30 Hari 0.55% $ 0.000087 $ 0.016199 $ 0.015810 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ADAMANT Messenger telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.17% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ADAMANT Messenger didagangkan pada paras tertinggi $0.016199 dan paras terendah $0.015810 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ADM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ADAMANT Messenger telah mengalami perubahan sebanyak 0.55% , mencerminkan kira-kira $0.000087 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ADM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ADAMANT Messenger (ADM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ADAMANT Messenger ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ADM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ADAMANT Messenger untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ADM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ADAMANT Messenger. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ADM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ADM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ADAMANT Messenger.

Mengapa Ramalan Harga ADM Penting?

ADM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahADM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ADM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ADM pada bulan depan? Menurut ADAMANT Messenger (ADM) alat ramalan harga, harga ADM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ADM pada tahun 2026? Harga 1ADAMANT Messenger (ADM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ADM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ADM pada tahun 2027? ADAMANT Messenger (ADM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ADM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ADM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ADAMANT Messenger (ADM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ADM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ADAMANT Messenger (ADM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ADM pada tahun 2030? Harga 1ADAMANT Messenger (ADM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ADM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ADM untuk 2040? ADAMANT Messenger (ADM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ADM menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang