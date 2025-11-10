Aeonix Network (ONIX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Aeonix Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ONIX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Aeonix Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Aeonix Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Aeonix Network (ONIX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Aeonix Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.175396 pada tahun 2025. Aeonix Network (ONIX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Aeonix Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.184165 pada tahun 2026. Aeonix Network (ONIX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ONIX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.193374 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Aeonix Network (ONIX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ONIX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.203042 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Aeonix Network (ONIX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ONIX pada tahun 2029 ialah $ 0.213194 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Aeonix Network (ONIX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ONIX pada tahun 2030 ialah $ 0.223854 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Aeonix Network (ONIX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Aeonix Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.364635. Aeonix Network (ONIX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Aeonix Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.593953. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.175396 0.00%

2026 $ 0.184165 5.00%

2027 $ 0.193374 10.25%

2028 $ 0.203042 15.76%

2029 $ 0.213194 21.55%

2030 $ 0.223854 27.63%

2031 $ 0.235047 34.01%

2032 $ 0.246799 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.259139 47.75%

2034 $ 0.272096 55.13%

2035 $ 0.285701 62.89%

2036 $ 0.299986 71.03%

2037 $ 0.314986 79.59%

2038 $ 0.330735 88.56%

2039 $ 0.347272 97.99%

2040 $ 0.364635 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Aeonix Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.175396 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.175420 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.175564 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.176116 0.41% Ramalan HargaAeonix Network (ONIX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ONIX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.175396 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAeonix Network (ONIX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ONIX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.175420 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAeonix Network (ONIX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ONIX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.175564 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAeonix Network (ONIX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ONIX ialah $0.176116 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Aeonix Network Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Bekalan Peredaran 13.94M 13.94M 13.94M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ONIX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ONIX mempunyai bekalan edaran sebanyak 13.94M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.45M. Lihat Harga Langsung ONIX

Aeonix Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Aeonix Network, harga semasa Aeonix Network ialah 0.175396USD. Bekalan edaran Aeonix Network(ONIX) ialah 13.94M ONIX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,445,549 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.209501 $ 0.209501

30 Hari -16.73% $ -0.029348 $ 0.209501 $ 0.209501 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Aeonix Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Aeonix Network didagangkan pada paras tertinggi $0.209501 dan paras terendah $0.209501 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ONIX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Aeonix Network telah mengalami perubahan sebanyak -16.73% , mencerminkan kira-kira $-0.029348 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ONIX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Aeonix Network (ONIX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Aeonix Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ONIX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Aeonix Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ONIX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Aeonix Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ONIX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ONIX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Aeonix Network.

Mengapa Ramalan Harga ONIX Penting?

ONIX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahONIX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ONIX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ONIX pada bulan depan? Menurut Aeonix Network (ONIX) alat ramalan harga, harga ONIX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ONIX pada tahun 2026? Harga 1Aeonix Network (ONIX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ONIX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ONIX pada tahun 2027? Aeonix Network (ONIX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ONIX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ONIX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Aeonix Network (ONIX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ONIX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Aeonix Network (ONIX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ONIX pada tahun 2030? Harga 1Aeonix Network (ONIX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ONIX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ONIX untuk 2040? Aeonix Network (ONIX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ONIX menjelang tahun 2040.