Aesyx Dollar (AXD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Aesyx Dollar untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AXD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli AXD

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Aesyx Dollar % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Aesyx Dollar Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Aesyx Dollar (AXD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Aesyx Dollar berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.026 pada tahun 2025. Aesyx Dollar (AXD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Aesyx Dollar berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0773 pada tahun 2026. Aesyx Dollar (AXD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AXD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1311 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Aesyx Dollar (AXD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AXD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1877 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Aesyx Dollar (AXD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AXD pada tahun 2029 ialah $ 1.2471 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Aesyx Dollar (AXD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AXD pada tahun 2030 ialah $ 1.3094 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Aesyx Dollar (AXD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Aesyx Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1329. Aesyx Dollar (AXD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Aesyx Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.4744. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.026 0.00%

2026 $ 1.0773 5.00%

2027 $ 1.1311 10.25%

2028 $ 1.1877 15.76%

2029 $ 1.2471 21.55%

2030 $ 1.3094 27.63%

2031 $ 1.3749 34.01%

2032 $ 1.4436 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5158 47.75%

2034 $ 1.5916 55.13%

2035 $ 1.6712 62.89%

2036 $ 1.7548 71.03%

2037 $ 1.8425 79.59%

2038 $ 1.9346 88.56%

2039 $ 2.0314 97.99%

2040 $ 2.1329 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Aesyx Dollar Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1.026 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.0261 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.0269 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.0302 0.41% Ramalan HargaAesyx Dollar (AXD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AXD pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1.026 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAesyx Dollar (AXD) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AXD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0261 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAesyx Dollar (AXD) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AXD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0269 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAesyx Dollar (AXD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AXD ialah $1.0302 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Aesyx Dollar Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 76.03K$ 76.03K $ 76.03K Bekalan Peredaran 74.14K 74.14K 74.14K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AXD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AXD mempunyai bekalan edaran sebanyak 74.14K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 76.03K. Lihat Harga Langsung AXD

Aesyx Dollar Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Aesyx Dollar, harga semasa Aesyx Dollar ialah 1.026USD. Bekalan edaran Aesyx Dollar(AXD) ialah 74.14K AXD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $76,031 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.43% $ -0.004508 $ 1.03 $ 1.021

7 Hari 4.06% $ 0.041680 $ 1.0308 $ 0.985477

30 Hari 0.44% $ 0.004560 $ 1.0308 $ 0.985477 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Aesyx Dollar telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.004508 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.43% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Aesyx Dollar didagangkan pada paras tertinggi $1.0308 dan paras terendah $0.985477 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 4.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AXD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Aesyx Dollar telah mengalami perubahan sebanyak 0.44% , mencerminkan kira-kira $0.004560 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AXD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Aesyx Dollar (AXD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Aesyx Dollar ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AXD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Aesyx Dollar untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AXD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Aesyx Dollar. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AXD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AXD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Aesyx Dollar.

Mengapa Ramalan Harga AXD Penting?

AXD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAXD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AXD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AXD pada bulan depan? Menurut Aesyx Dollar (AXD) alat ramalan harga, harga AXD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AXD pada tahun 2026? Harga 1Aesyx Dollar (AXD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AXD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AXD pada tahun 2027? Aesyx Dollar (AXD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AXD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AXD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Aesyx Dollar (AXD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AXD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Aesyx Dollar (AXD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AXD pada tahun 2030? Harga 1Aesyx Dollar (AXD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AXD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AXD untuk 2040? Aesyx Dollar (AXD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AXD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang