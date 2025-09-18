Agent Virtual Machine (AVM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Agent Virtual Machine untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AVM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Agent Virtual Machine % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Agent Virtual Machine Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Agent Virtual Machine (AVM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Agent Virtual Machine berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.103168 pada tahun 2025. Agent Virtual Machine (AVM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Agent Virtual Machine berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.108326 pada tahun 2026. Agent Virtual Machine (AVM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.113742 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Agent Virtual Machine (AVM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.119429 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Agent Virtual Machine (AVM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVM pada tahun 2029 ialah $ 0.125401 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Agent Virtual Machine (AVM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVM pada tahun 2030 ialah $ 0.131671 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Agent Virtual Machine (AVM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Agent Virtual Machine berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.214478. Agent Virtual Machine (AVM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Agent Virtual Machine berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.349363. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.103168 0.00%

2026 $ 0.108326 5.00%

2027 $ 0.113742 10.25%

2028 $ 0.119429 15.76%

2029 $ 0.125401 21.55%

2030 $ 0.131671 27.63%

2031 $ 0.138254 34.01%

2032 $ 0.145167 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.152426 47.75%

2034 $ 0.160047 55.13%

2035 $ 0.168049 62.89%

2036 $ 0.176452 71.03%

2037 $ 0.185274 79.59%

2038 $ 0.194538 88.56%

2039 $ 0.204265 97.99%

2040 $ 0.214478 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Agent Virtual Machine Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.103168 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.103182 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.103266 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.103591 0.41% Ramalan HargaAgent Virtual Machine (AVM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AVM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.103168 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAgent Virtual Machine (AVM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AVM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.103182 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAgent Virtual Machine (AVM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AVM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.103266 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAgent Virtual Machine (AVM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AVM ialah $0.103591 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Agent Virtual Machine Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.49M Bekalan Peredaran 53.15M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AVM ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AVM mempunyai bekalan edaran sebanyak 53.15M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.49M. Lihat Harga Langsung AVM

Agent Virtual Machine Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Agent Virtual Machine, harga semasa Agent Virtual Machine ialah 0.103168USD. Bekalan edaran Agent Virtual Machine(AVM) ialah 53.15M AVM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,491,837 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -12.81% $ -0.015168 $ 0.120792 $ 0.096831

7 Hari -28.42% $ -0.029328 $ 0.397714 $ 0.100099

30 Hari -55.42% $ -0.057178 $ 0.397714 $ 0.100099 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Agent Virtual Machine telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.015168 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -12.81% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Agent Virtual Machine didagangkan pada paras tertinggi $0.397714 dan paras terendah $0.100099 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -28.42% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AVM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Agent Virtual Machine telah mengalami perubahan sebanyak -55.42% , mencerminkan kira-kira $-0.057178 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AVM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Agent Virtual Machine (AVM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Agent Virtual Machine ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AVM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Agent Virtual Machine untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AVM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Agent Virtual Machine. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AVM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AVM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Agent Virtual Machine.

Mengapa Ramalan Harga AVM Penting?

AVM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAVM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AVM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AVM pada bulan depan? Menurut Agent Virtual Machine (AVM) alat ramalan harga, harga AVM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AVM pada tahun 2026? Harga 1Agent Virtual Machine (AVM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AVM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AVM pada tahun 2027? Agent Virtual Machine (AVM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AVM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AVM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Agent Virtual Machine (AVM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AVM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Agent Virtual Machine (AVM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AVM pada tahun 2030? Harga 1Agent Virtual Machine (AVM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AVM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AVM untuk 2040? Agent Virtual Machine (AVM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AVM menjelang tahun 2040.