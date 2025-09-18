AIVeronica by Virtuals (AIV) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga AIVeronica by Virtuals untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AIV yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga AIVeronica by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan AIVeronica by Virtuals Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) AIVeronica by Virtuals (AIV) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, AIVeronica by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000931 pada tahun 2025. AIVeronica by Virtuals (AIV) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, AIVeronica by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000978 pada tahun 2026. AIVeronica by Virtuals (AIV) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AIV yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001027 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. AIVeronica by Virtuals (AIV) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AIV yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001078 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. AIVeronica by Virtuals (AIV) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AIV pada tahun 2029 ialah $ 0.001132 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. AIVeronica by Virtuals (AIV) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AIV pada tahun 2030 ialah $ 0.001189 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. AIVeronica by Virtuals (AIV) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga AIVeronica by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001937. AIVeronica by Virtuals (AIV) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga AIVeronica by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003155. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000931 0.00%

2026 $ 0.000978 5.00%

2027 $ 0.001027 10.25%

2028 $ 0.001078 15.76%

2029 $ 0.001132 21.55%

2030 $ 0.001189 27.63%

2031 $ 0.001248 34.01%

2032 $ 0.001311 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001376 47.75%

2034 $ 0.001445 55.13%

2035 $ 0.001518 62.89%

2036 $ 0.001593 71.03%

2037 $ 0.001673 79.59%

2038 $ 0.001757 88.56%

2039 $ 0.001845 97.99%

2040 $ 0.001937 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga AIVeronica by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000931 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000932 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000932 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000935 0.41% Ramalan HargaAIVeronica by Virtuals (AIV) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AIV pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000931 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAIVeronica by Virtuals (AIV) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AIV, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000932 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAIVeronica by Virtuals (AIV) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AIV, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000932 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAIVeronica by Virtuals (AIV)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AIV ialah $0.000935 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga AIVeronica by Virtuals Semasa
Harga Semasa ----
Perubahan Harga (24J) --
Modal Pasaran $ 932.43K
Bekalan Peredaran 1.00B
Kelantangan (24J) ----
Harga terkini AIV ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AIV mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 932.43K.

AIVeronica by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung AIVeronica by Virtuals, harga semasa AIVeronica by Virtuals ialah 0.000931USD. Bekalan edaran AIVeronica by Virtuals(AIV) ialah 1.00B AIV , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $932,433 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 8.49% $ 0 $ 0.000935 $ 0.000834

7 Hari -13.97% $ -0.000130 $ 0.001399 $ 0.000828

30 Hari -34.23% $ -0.000319 $ 0.001399 $ 0.000828 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIVeronica by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 8.49% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, AIVeronica by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.001399 dan paras terendah $0.000828 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -13.97% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AIV untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, AIVeronica by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak -34.23% , mencerminkan kira-kira $-0.000319 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AIV berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga AIVeronica by Virtuals (AIV) Berfungsi? Modul Ramalan Harga AIVeronica by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AIV berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap AIVeronica by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AIV, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga AIVeronica by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AIV. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AIV untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan AIVeronica by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga AIV Penting?

AIV Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

