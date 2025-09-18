Aki Network (AKI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Aki Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AKI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Aki Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Aki Network (AKI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Aki Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001752 pada tahun 2025. Aki Network (AKI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Aki Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001840 pada tahun 2026. Aki Network (AKI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AKI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001932 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Aki Network (AKI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AKI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002029 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Aki Network (AKI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AKI pada tahun 2029 ialah $ 0.002130 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Aki Network (AKI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AKI pada tahun 2030 ialah $ 0.002237 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Aki Network (AKI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Aki Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003643. Aki Network (AKI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Aki Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005935.

2026 $ 0.001840 5.00%

2027 $ 0.001932 10.25%

2028 $ 0.002029 15.76%

2029 $ 0.002130 21.55%

2030 $ 0.002237 27.63%

2031 $ 0.002348 34.01%

2032 $ 0.002466 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002589 47.75%

2034 $ 0.002719 55.13%

2035 $ 0.002855 62.89%

2036 $ 0.002997 71.03%

2037 $ 0.003147 79.59%

2038 $ 0.003305 88.56%

2039 $ 0.003470 97.99%

2040 $ 0.003643 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Aki Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001752 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001753 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001754 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001760 0.41% Ramalan HargaAki Network (AKI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AKI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001752 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAki Network (AKI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AKI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001753 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAki Network (AKI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AKI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001754 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAki Network (AKI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AKI ialah $0.001760 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Aki Network Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Bekalan Peredaran 1.69B 1.69B 1.69B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AKI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AKI mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.69B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.96M. Lihat Harga Langsung AKI

Aki Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Aki Network, harga semasa Aki Network ialah 0.001752USD. Bekalan edaran Aki Network(AKI) ialah 1.69B AKI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,956,505 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.67% $ 0 $ 0.001841 $ 0.001737

7 Hari 0.61% $ 0.000010 $ 0.002414 $ 0.001738

30 Hari -28.26% $ -0.000495 $ 0.002414 $ 0.001738 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Aki Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.67% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Aki Network didagangkan pada paras tertinggi $0.002414 dan paras terendah $0.001738 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.61% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AKI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Aki Network telah mengalami perubahan sebanyak -28.26% , mencerminkan kira-kira $-0.000495 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AKI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Aki Network (AKI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Aki Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AKI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Aki Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AKI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Aki Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AKI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AKI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Aki Network.

Mengapa Ramalan Harga AKI Penting?

AKI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

