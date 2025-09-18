Aladdin DAO (ALD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Aladdin DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ALD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Aladdin DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Aladdin DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Aladdin DAO (ALD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Aladdin DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.090992 pada tahun 2025. Aladdin DAO (ALD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Aladdin DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.095541 pada tahun 2026. Aladdin DAO (ALD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.100318 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Aladdin DAO (ALD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.105334 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Aladdin DAO (ALD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALD pada tahun 2029 ialah $ 0.110601 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Aladdin DAO (ALD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALD pada tahun 2030 ialah $ 0.116131 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Aladdin DAO (ALD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Aladdin DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.189165. Aladdin DAO (ALD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Aladdin DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.308131. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.090992 0.00%

2026 $ 0.095541 5.00%

2027 $ 0.100318 10.25%

2028 $ 0.105334 15.76%

2029 $ 0.110601 21.55%

2030 $ 0.116131 27.63%

2031 $ 0.121937 34.01%

2032 $ 0.128034 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.134436 47.75%

2034 $ 0.141158 55.13%

2035 $ 0.148216 62.89%

2036 $ 0.155627 71.03%

2037 $ 0.163408 79.59%

2038 $ 0.171578 88.56%

2039 $ 0.180157 97.99%

2040 $ 0.189165 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Aladdin DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.090992 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.091004 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.091079 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.091365 0.41% Ramalan HargaAladdin DAO (ALD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ALD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.090992 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAladdin DAO (ALD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ALD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.091004 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAladdin DAO (ALD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ALD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.091079 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAladdin DAO (ALD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ALD ialah $0.091365 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Aladdin DAO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 13.60M$ 13.60M $ 13.60M Bekalan Peredaran 149.83M 149.83M 149.83M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ALD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ALD mempunyai bekalan edaran sebanyak 149.83M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 13.60M. Lihat Harga Langsung ALD

Aladdin DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Aladdin DAO, harga semasa Aladdin DAO ialah 0.090992USD. Bekalan edaran Aladdin DAO(ALD) ialah 149.83M ALD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $13,600,021 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.70% $ 0.001516 $ 0.095344 $ 0.089267

7 Hari -6.31% $ -0.005746 $ 0.121454 $ 0.087374

30 Hari -25.84% $ -0.023517 $ 0.121454 $ 0.087374 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Aladdin DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001516 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.70% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Aladdin DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.121454 dan paras terendah $0.087374 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -6.31% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ALD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Aladdin DAO telah mengalami perubahan sebanyak -25.84% , mencerminkan kira-kira $-0.023517 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ALD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Aladdin DAO (ALD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Aladdin DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ALD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Aladdin DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ALD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Aladdin DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ALD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ALD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Aladdin DAO.

Mengapa Ramalan Harga ALD Penting?

ALD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

