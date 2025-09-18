Alchemix USD (ALUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Alchemix USD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ALUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Alchemix USD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Alchemix USD (ALUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Alchemix USD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.993483 pada tahun 2025. Alchemix USD (ALUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Alchemix USD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0431 pada tahun 2026. Alchemix USD (ALUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0953 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Alchemix USD (ALUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1500 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Alchemix USD (ALUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2075 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Alchemix USD (ALUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.2679 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Alchemix USD (ALUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Alchemix USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0653. Alchemix USD (ALUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Alchemix USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3642.

2026 $ 1.0431 5.00%

2027 $ 1.0953 10.25%

2028 $ 1.1500 15.76%

2029 $ 1.2075 21.55%

2030 $ 1.2679 27.63%

2031 $ 1.3313 34.01%

2032 $ 1.3979 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4678 47.75%

2034 $ 1.5412 55.13%

2035 $ 1.6182 62.89%

2036 $ 1.6991 71.03%

2037 $ 1.7841 79.59%

2038 $ 1.8733 88.56%

2039 $ 1.9670 97.99%

Ramalan Harga Alchemix USD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.993483 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.993619 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.994435 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.997565 0.41% Ramalan HargaAlchemix USD (ALUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ALUSD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.993483 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAlchemix USD (ALUSD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ALUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.993619 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAlchemix USD (ALUSD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ALUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.994435 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAlchemix USD (ALUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ALUSD ialah $0.997565 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Alchemix USD Semasa Harga Semasa Perubahan Harga (24J) Modal Pasaran $ 14.48M Bekalan Peredaran 14.58M Kelantangan (24J) Harga terkini ALUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ALUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 14.58M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 14.48M.

Alchemix USD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Alchemix USD, harga semasa Alchemix USD ialah 0.993483USD. Bekalan edaran Alchemix USD(ALUSD) ialah 14.58M ALUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $14,476,735 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.12% $ 0.001189 $ 0.993879 $ 0.990345

7 Hari 0.02% $ 0.000201 $ 0.995223 $ 0.990532

30 Hari 0.02% $ 0.000220 $ 0.995223 $ 0.990532 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Alchemix USD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001189 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.12% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Alchemix USD didagangkan pada paras tertinggi $0.995223 dan paras terendah $0.990532 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ALUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Alchemix USD telah mengalami perubahan sebanyak 0.02% , mencerminkan kira-kira $0.000220 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ALUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Alchemix USD (ALUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Alchemix USD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ALUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Alchemix USD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ALUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Alchemix USD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ALUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ALUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Alchemix USD.

Mengapa Ramalan Harga ALUSD Penting?

ALUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahALUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ALUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ALUSD pada bulan depan? Menurut Alchemix USD (ALUSD) alat ramalan harga, harga ALUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ALUSD pada tahun 2026? Harga 1Alchemix USD (ALUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ALUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ALUSD pada tahun 2027? Alchemix USD (ALUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ALUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ALUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Alchemix USD (ALUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ALUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Alchemix USD (ALUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ALUSD pada tahun 2030? Harga 1Alchemix USD (ALUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ALUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ALUSD untuk 2040? Alchemix USD (ALUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ALUSD menjelang tahun 2040.