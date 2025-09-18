Alien Base (ALB) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Alien Base % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Alien Base Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Alien Base (ALB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Alien Base berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.066979 pada tahun 2025. Alien Base (ALB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Alien Base berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.070327 pada tahun 2026. Alien Base (ALB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.073844 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Alien Base (ALB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ALB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.077536 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Alien Base (ALB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALB pada tahun 2029 ialah $ 0.081413 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Alien Base (ALB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALB pada tahun 2030 ialah $ 0.085484 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Alien Base (ALB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Alien Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.139244. Alien Base (ALB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Alien Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.226814. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.066979 0.00%

2026 $ 0.070327 5.00%

2027 $ 0.073844 10.25%

2028 $ 0.077536 15.76%

2029 $ 0.081413 21.55%

2030 $ 0.085484 27.63%

2031 $ 0.089758 34.01%

2032 $ 0.094246 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.098958 47.75%

2034 $ 0.103906 55.13%

2035 $ 0.109101 62.89%

2036 $ 0.114556 71.03%

2037 $ 0.120284 79.59%

2038 $ 0.126298 88.56%

2039 $ 0.132613 97.99%

2040 $ 0.139244 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Alien Base Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.066979 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.066988 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.067043 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.067254 0.41% Ramalan HargaAlien Base (ALB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ALB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.066979 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAlien Base (ALB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ALB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.066988 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAlien Base (ALB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ALB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.067043 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAlien Base (ALB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ALB ialah $0.067254 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Alien Base Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 14.24M$ 14.24M $ 14.24M Bekalan Peredaran 212.77M 212.77M 212.77M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ALB ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ALB mempunyai bekalan edaran sebanyak 212.77M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 14.24M. Lihat Harga Langsung ALB

Alien Base Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Alien Base, harga semasa Alien Base ialah 0.066979USD. Bekalan edaran Alien Base(ALB) ialah 212.77M ALB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $14,244,499 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.05% $ 0.000697 $ 0.066947 $ 0.062248

7 Hari 9.62% $ 0.006444 $ 0.091768 $ 0.060250

30 Hari -28.12% $ -0.018839 $ 0.091768 $ 0.060250 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Alien Base telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000697 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Alien Base didagangkan pada paras tertinggi $0.091768 dan paras terendah $0.060250 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 9.62% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ALB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Alien Base telah mengalami perubahan sebanyak -28.12% , mencerminkan kira-kira $-0.018839 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ALB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Alien Base (ALB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Alien Base ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ALB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Alien Base untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ALB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Alien Base. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ALB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ALB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Alien Base.

Mengapa Ramalan Harga ALB Penting?

ALB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahALB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ALB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ALB pada bulan depan? Menurut Alien Base (ALB) alat ramalan harga, harga ALB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ALB pada tahun 2026? Harga 1Alien Base (ALB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ALB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ALB pada tahun 2027? Alien Base (ALB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ALB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ALB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Alien Base (ALB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ALB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Alien Base (ALB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ALB pada tahun 2030? Harga 1Alien Base (ALB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ALB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ALB untuk 2040? Alien Base (ALB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ALB menjelang tahun 2040.