Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga AllUnity EUR % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan AllUnity EUR Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) AllUnity EUR (EURAU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, AllUnity EUR berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.16 pada tahun 2025. AllUnity EUR (EURAU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, AllUnity EUR berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.218 pada tahun 2026. AllUnity EUR (EURAU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EURAU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.2789 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. AllUnity EUR (EURAU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EURAU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.3428 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. AllUnity EUR (EURAU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EURAU pada tahun 2029 ialah $ 1.4099 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. AllUnity EUR (EURAU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EURAU pada tahun 2030 ialah $ 1.4804 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. AllUnity EUR (EURAU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga AllUnity EUR berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.4115. AllUnity EUR (EURAU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga AllUnity EUR berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.9281. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.16 0.00%

2026 $ 1.218 5.00%

2027 $ 1.2789 10.25%

2028 $ 1.3428 15.76%

2029 $ 1.4099 21.55%

2030 $ 1.4804 27.63%

2031 $ 1.5545 34.01%

2032 $ 1.6322 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.7138 47.75%

2034 $ 1.7995 55.13%

2035 $ 1.8895 62.89%

2036 $ 1.9839 71.03%

2037 $ 2.0831 79.59%

2038 $ 2.1873 88.56%

2039 $ 2.2967 97.99%

2040 $ 2.4115 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga AllUnity EUR Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1.16 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.1601 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.1611 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.1647 0.41% Ramalan HargaAllUnity EUR (EURAU) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EURAU pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1.16 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAllUnity EUR (EURAU) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi EURAU, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.1601 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAllUnity EUR (EURAU) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EURAU, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.1611 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAllUnity EUR (EURAU)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EURAU ialah $1.1647 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga AllUnity EUR Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 20.38M$ 20.38M $ 20.38M Bekalan Peredaran 17.63M 17.63M 17.63M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini EURAU ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, EURAU mempunyai bekalan edaran sebanyak 17.63M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 20.38M. Lihat Harga Langsung EURAU

AllUnity EUR Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung AllUnity EUR, harga semasa AllUnity EUR ialah 1.16USD. Bekalan edaran AllUnity EUR(EURAU) ialah 17.63M EURAU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $20,375,797 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.000879 $ 1.16 $ 1.15

7 Hari 0.25% $ 0.002937 $ 1.1621 $ 1.1444

30 Hari -1.15% $ -0.013414 $ 1.1621 $ 1.1444 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AllUnity EUR telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000879 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, AllUnity EUR didagangkan pada paras tertinggi $1.1621 dan paras terendah $1.1444 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.25% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EURAU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, AllUnity EUR telah mengalami perubahan sebanyak -1.15% , mencerminkan kira-kira $-0.013414 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EURAU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga AllUnity EUR (EURAU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga AllUnity EUR ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EURAU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap AllUnity EUR untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EURAU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga AllUnity EUR. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EURAU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EURAU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan AllUnity EUR.

Mengapa Ramalan Harga EURAU Penting?

EURAU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahEURAU berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,EURAU akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga EURAU pada bulan depan? Menurut AllUnity EUR (EURAU) alat ramalan harga, harga EURAU yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 EURAU pada tahun 2026? Harga 1AllUnity EUR (EURAU) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, EURAU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga EURAU pada tahun 2027? AllUnity EUR (EURAU) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 EURAU menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga EURAU pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, AllUnity EUR (EURAU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga EURAU pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, AllUnity EUR (EURAU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 EURAU pada tahun 2030? Harga 1AllUnity EUR (EURAU) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, EURAU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga EURAU untuk 2040? AllUnity EUR (EURAU) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 EURAU menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang