Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Alongside Crypto Market Index % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Alongside Crypto Market Index Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Alongside Crypto Market Index (AMKT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Alongside Crypto Market Index berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 331.32 pada tahun 2025. Alongside Crypto Market Index (AMKT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Alongside Crypto Market Index berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 347.886 pada tahun 2026. Alongside Crypto Market Index (AMKT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AMKT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 365.2803 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Alongside Crypto Market Index (AMKT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AMKT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 383.5443 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Alongside Crypto Market Index (AMKT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AMKT pada tahun 2029 ialah $ 402.7215 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Alongside Crypto Market Index (AMKT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AMKT pada tahun 2030 ialah $ 422.8576 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Alongside Crypto Market Index (AMKT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Alongside Crypto Market Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 688.7904. Alongside Crypto Market Index (AMKT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Alongside Crypto Market Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,121.9671. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 331.32 0.00%

2026 $ 347.886 5.00%

2027 $ 365.2803 10.25%

2028 $ 383.5443 15.76%

2029 $ 402.7215 21.55%

2030 $ 422.8576 27.63%

2031 $ 444.0004 34.01%

2032 $ 466.2005 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 489.5105 47.75%

2034 $ 513.9860 55.13%

2035 $ 539.6853 62.89%

2036 $ 566.6696 71.03%

2037 $ 595.0031 79.59%

2038 $ 624.7532 88.56%

2039 $ 655.9909 97.99%

2040 $ 688.7904 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Alongside Crypto Market Index Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 331.32 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 331.3653 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 331.6377 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 332.6815 0.41% Ramalan HargaAlongside Crypto Market Index (AMKT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AMKT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $331.32 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAlongside Crypto Market Index (AMKT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AMKT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $331.3653 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAlongside Crypto Market Index (AMKT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AMKT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $331.6377 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAlongside Crypto Market Index (AMKT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AMKT ialah $332.6815 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Alongside Crypto Market Index Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 981.38K$ 981.38K $ 981.38K Bekalan Peredaran 2.96K 2.96K 2.96K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AMKT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AMKT mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.96K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 981.38K. Lihat Harga Langsung AMKT

Alongside Crypto Market Index Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Alongside Crypto Market Index, harga semasa Alongside Crypto Market Index ialah 331.32USD. Bekalan edaran Alongside Crypto Market Index(AMKT) ialah 2.96K AMKT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $981,383 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.60% $ 11.51 $ 338.92 $ 312.13

7 Hari 2.88% $ 9.5453 $ 354.0052 $ 307.2308

30 Hari 4.20% $ 13.9303 $ 354.0052 $ 307.2308 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Alongside Crypto Market Index telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $11.51 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.60% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Alongside Crypto Market Index didagangkan pada paras tertinggi $354.0052 dan paras terendah $307.2308 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.88% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AMKT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Alongside Crypto Market Index telah mengalami perubahan sebanyak 4.20% , mencerminkan kira-kira $13.9303 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AMKT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Alongside Crypto Market Index (AMKT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Alongside Crypto Market Index ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AMKT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Alongside Crypto Market Index untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AMKT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Alongside Crypto Market Index. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AMKT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AMKT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Alongside Crypto Market Index.

Mengapa Ramalan Harga AMKT Penting?

AMKT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAMKT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AMKT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AMKT pada bulan depan? Menurut Alongside Crypto Market Index (AMKT) alat ramalan harga, harga AMKT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AMKT pada tahun 2026? Harga 1Alongside Crypto Market Index (AMKT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AMKT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AMKT pada tahun 2027? Alongside Crypto Market Index (AMKT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AMKT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AMKT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Alongside Crypto Market Index (AMKT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AMKT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Alongside Crypto Market Index (AMKT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AMKT pada tahun 2030? Harga 1Alongside Crypto Market Index (AMKT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AMKT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AMKT untuk 2040? Alongside Crypto Market Index (AMKT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AMKT menjelang tahun 2040.