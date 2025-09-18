Alpha City (AMETA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Alpha City untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AMETA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli AMETA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Alpha City % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Alpha City Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Alpha City (AMETA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Alpha City berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002530 pada tahun 2025. Alpha City (AMETA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Alpha City berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002656 pada tahun 2026. Alpha City (AMETA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AMETA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002789 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Alpha City (AMETA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AMETA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002929 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Alpha City (AMETA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AMETA pada tahun 2029 ialah $ 0.003075 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Alpha City (AMETA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AMETA pada tahun 2030 ialah $ 0.003229 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Alpha City (AMETA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Alpha City berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005260. Alpha City (AMETA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Alpha City berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008569. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002530 0.00%

2026 $ 0.002656 5.00%

2027 $ 0.002789 10.25%

2028 $ 0.002929 15.76%

2029 $ 0.003075 21.55%

2030 $ 0.003229 27.63%

2031 $ 0.003391 34.01%

2032 $ 0.003560 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003738 47.75%

2034 $ 0.003925 55.13%

2035 $ 0.004121 62.89%

2036 $ 0.004327 71.03%

2037 $ 0.004544 79.59%

2038 $ 0.004771 88.56%

2039 $ 0.005010 97.99%

2040 $ 0.005260 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Alpha City Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002530 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002530 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002532 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002540 0.41% Ramalan HargaAlpha City (AMETA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AMETA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002530 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAlpha City (AMETA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AMETA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002530 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAlpha City (AMETA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AMETA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002532 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAlpha City (AMETA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AMETA ialah $0.002540 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Alpha City Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 25.30M$ 25.30M $ 25.30M Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AMETA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AMETA mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 25.30M. Lihat Harga Langsung AMETA

Alpha City Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Alpha City, harga semasa Alpha City ialah 0.002530USD. Bekalan edaran Alpha City(AMETA) ialah 10.00B AMETA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $25,304,548 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -3.72% $ 0 $ 0.002628 $ 0.002431

7 Hari 10.42% $ 0.000263 $ 0.002916 $ 0.001399

30 Hari 77.75% $ 0.001967 $ 0.002916 $ 0.001399 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Alpha City telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -3.72% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Alpha City didagangkan pada paras tertinggi $0.002916 dan paras terendah $0.001399 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 10.42% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AMETA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Alpha City telah mengalami perubahan sebanyak 77.75% , mencerminkan kira-kira $0.001967 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AMETA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Alpha City (AMETA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Alpha City ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AMETA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Alpha City untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AMETA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Alpha City. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AMETA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AMETA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Alpha City.

Mengapa Ramalan Harga AMETA Penting?

AMETA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

AdakahAMETA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AMETA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AMETA pada bulan depan? Menurut Alpha City (AMETA) alat ramalan harga, harga AMETA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AMETA pada tahun 2026? Harga 1Alpha City (AMETA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AMETA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AMETA pada tahun 2027? Alpha City (AMETA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AMETA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AMETA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Alpha City (AMETA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AMETA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Alpha City (AMETA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AMETA pada tahun 2030? Harga 1Alpha City (AMETA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AMETA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AMETA untuk 2040? Alpha City (AMETA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AMETA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang