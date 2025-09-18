AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga AMATERASU OMIKAMI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OMIKAMI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli OMIKAMI

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga AMATERASU OMIKAMI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan AMATERASU OMIKAMI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, AMATERASU OMIKAMI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022216 pada tahun 2025. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, AMATERASU OMIKAMI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023326 pada tahun 2026. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OMIKAMI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.024493 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OMIKAMI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.025717 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OMIKAMI pada tahun 2029 ialah $ 0.027003 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OMIKAMI pada tahun 2030 ialah $ 0.028353 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga AMATERASU OMIKAMI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.046185. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga AMATERASU OMIKAMI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.075231. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.022216 0.00%

2026 $ 0.023326 5.00%

2027 $ 0.024493 10.25%

2028 $ 0.025717 15.76%

2029 $ 0.027003 21.55%

2030 $ 0.028353 27.63%

2031 $ 0.029771 34.01%

2032 $ 0.031260 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.032823 47.75%

2034 $ 0.034464 55.13%

2035 $ 0.036187 62.89%

2036 $ 0.037996 71.03%

2037 $ 0.039896 79.59%

2038 $ 0.041891 88.56%

2039 $ 0.043986 97.99%

2040 $ 0.046185 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga AMATERASU OMIKAMI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.022216 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.022219 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.022237 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.022307 0.41% Ramalan HargaAMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OMIKAMI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.022216 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi OMIKAMI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022219 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OMIKAMI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022237 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OMIKAMI ialah $0.022307 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga AMATERASU OMIKAMI Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 22.21M$ 22.21M $ 22.21M Bekalan Peredaran 999.59M 999.59M 999.59M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini OMIKAMI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, OMIKAMI mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.59M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 22.21M. Lihat Harga Langsung OMIKAMI

AMATERASU OMIKAMI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung AMATERASU OMIKAMI, harga semasa AMATERASU OMIKAMI ialah 0.022216USD. Bekalan edaran AMATERASU OMIKAMI(OMIKAMI) ialah 999.59M OMIKAMI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $22,206,943 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.83% $ 0.001223 $ 0.022271 $ 0.020304

7 Hari 2.59% $ 0.000575 $ 0.024138 $ 0.020373

30 Hari 9.45% $ 0.002098 $ 0.024138 $ 0.020373 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AMATERASU OMIKAMI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001223 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.83% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, AMATERASU OMIKAMI didagangkan pada paras tertinggi $0.024138 dan paras terendah $0.020373 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.59% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OMIKAMI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, AMATERASU OMIKAMI telah mengalami perubahan sebanyak 9.45% , mencerminkan kira-kira $0.002098 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OMIKAMI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga AMATERASU OMIKAMI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OMIKAMI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap AMATERASU OMIKAMI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OMIKAMI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga AMATERASU OMIKAMI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OMIKAMI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OMIKAMI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan AMATERASU OMIKAMI.

Mengapa Ramalan Harga OMIKAMI Penting?

OMIKAMI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOMIKAMI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OMIKAMI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OMIKAMI pada bulan depan? Menurut AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) alat ramalan harga, harga OMIKAMI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OMIKAMI pada tahun 2026? Harga 1AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, OMIKAMI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OMIKAMI pada tahun 2027? AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OMIKAMI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OMIKAMI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OMIKAMI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OMIKAMI pada tahun 2030? Harga 1AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, OMIKAMI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OMIKAMI untuk 2040? AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OMIKAMI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang