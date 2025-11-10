Anduril PreStocks (ANDURIL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Anduril PreStocks untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ANDURIL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ANDURIL

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Anduril PreStocks % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Anduril PreStocks Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Anduril PreStocks (ANDURIL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Anduril PreStocks berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 79.39 pada tahun 2025. Anduril PreStocks (ANDURIL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Anduril PreStocks berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 83.3595 pada tahun 2026. Anduril PreStocks (ANDURIL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ANDURIL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 87.5274 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Anduril PreStocks (ANDURIL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ANDURIL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 91.9038 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Anduril PreStocks (ANDURIL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ANDURIL pada tahun 2029 ialah $ 96.4990 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Anduril PreStocks (ANDURIL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ANDURIL pada tahun 2030 ialah $ 101.3239 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Anduril PreStocks (ANDURIL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Anduril PreStocks berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 165.0461. Anduril PreStocks (ANDURIL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Anduril PreStocks berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 268.8427. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 79.39 0.00%

2026 $ 83.3595 5.00%

2027 $ 87.5274 10.25%

2028 $ 91.9038 15.76%

2029 $ 96.4990 21.55%

2030 $ 101.3239 27.63%

2031 $ 106.3901 34.01%

2032 $ 111.7097 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 117.2951 47.75%

2034 $ 123.1599 55.13%

2035 $ 129.3179 62.89%

2036 $ 135.7838 71.03%

2037 $ 142.5730 79.59%

2038 $ 149.7016 88.56%

2039 $ 157.1867 97.99%

2040 $ 165.0461 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Anduril PreStocks Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 79.39 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 79.4008 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 79.4661 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 79.7162 0.41% Ramalan HargaAnduril PreStocks (ANDURIL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ANDURIL pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $79.39 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAnduril PreStocks (ANDURIL) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ANDURIL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $79.4008 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAnduril PreStocks (ANDURIL) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ANDURIL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $79.4661 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAnduril PreStocks (ANDURIL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ANDURIL ialah $79.7162 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Anduril PreStocks Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 911.19K$ 911.19K $ 911.19K Bekalan Peredaran 11.45K 11.45K 11.45K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ANDURIL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ANDURIL mempunyai bekalan edaran sebanyak 11.45K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 911.19K. Lihat Harga Langsung ANDURIL

Anduril PreStocks Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Anduril PreStocks, harga semasa Anduril PreStocks ialah 79.39USD. Bekalan edaran Anduril PreStocks(ANDURIL) ialah 11.45K ANDURIL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $911,189 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.43% $ 1.88 $ 79.98 $ 77.31

7 Hari 0.83% $ 0.655189 $ 79.9760 $ 55.2966

30 Hari 43.98% $ 34.9146 $ 79.9760 $ 55.2966 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Anduril PreStocks telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $1.88 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.43% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Anduril PreStocks didagangkan pada paras tertinggi $79.9760 dan paras terendah $55.2966 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.83% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ANDURIL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Anduril PreStocks telah mengalami perubahan sebanyak 43.98% , mencerminkan kira-kira $34.9146 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ANDURIL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Anduril PreStocks (ANDURIL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Anduril PreStocks ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ANDURIL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Anduril PreStocks untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ANDURIL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Anduril PreStocks. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ANDURIL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ANDURIL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Anduril PreStocks.

Mengapa Ramalan Harga ANDURIL Penting?

ANDURIL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahANDURIL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ANDURIL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ANDURIL pada bulan depan? Menurut Anduril PreStocks (ANDURIL) alat ramalan harga, harga ANDURIL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ANDURIL pada tahun 2026? Harga 1Anduril PreStocks (ANDURIL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ANDURIL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ANDURIL pada tahun 2027? Anduril PreStocks (ANDURIL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ANDURIL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ANDURIL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Anduril PreStocks (ANDURIL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ANDURIL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Anduril PreStocks (ANDURIL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ANDURIL pada tahun 2030? Harga 1Anduril PreStocks (ANDURIL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ANDURIL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ANDURIL untuk 2040? Anduril PreStocks (ANDURIL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ANDURIL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang