Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Aquari % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Aquari Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Aquari (AQUARI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Aquari berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013086 pada tahun 2025. Aquari (AQUARI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Aquari berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013740 pada tahun 2026. Aquari (AQUARI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AQUARI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.014427 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Aquari (AQUARI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AQUARI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.015149 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Aquari (AQUARI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AQUARI pada tahun 2029 ialah $ 0.015906 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Aquari (AQUARI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AQUARI pada tahun 2030 ialah $ 0.016702 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Aquari (AQUARI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Aquari berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.027206. Aquari (AQUARI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Aquari berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.044315. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.013086 0.00%

2026 $ 0.013740 5.00%

2027 $ 0.014427 10.25%

2028 $ 0.015149 15.76%

2029 $ 0.015906 21.55%

2030 $ 0.016702 27.63%

2031 $ 0.017537 34.01%

2032 $ 0.018414 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.019334 47.75%

2034 $ 0.020301 55.13%

2035 $ 0.021316 62.89%

2036 $ 0.022382 71.03%

2037 $ 0.023501 79.59%

2038 $ 0.024676 88.56%

2039 $ 0.025910 97.99%

2040 $ 0.027206 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Aquari Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.013086 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.013088 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.013099 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.013140 0.41% Ramalan HargaAquari (AQUARI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AQUARI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.013086 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAquari (AQUARI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AQUARI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013088 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAquari (AQUARI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AQUARI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013099 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAquari (AQUARI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AQUARI ialah $0.013140 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Aquari Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Bekalan Peredaran 118.00M 118.00M 118.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AQUARI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AQUARI mempunyai bekalan edaran sebanyak 118.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.54M. Lihat Harga Langsung AQUARI

Aquari Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Aquari, harga semasa Aquari ialah 0.013086USD. Bekalan edaran Aquari(AQUARI) ialah 118.00M AQUARI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,544,221 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.74% $ 0.000471 $ 0.013325 $ 0.012533

7 Hari -2.27% $ -0.000297 $ 0.013618 $ 0.010852

30 Hari 1.41% $ 0.000184 $ 0.013618 $ 0.010852 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Aquari telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000471 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.74% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Aquari didagangkan pada paras tertinggi $0.013618 dan paras terendah $0.010852 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -2.27% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AQUARI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Aquari telah mengalami perubahan sebanyak 1.41% , mencerminkan kira-kira $0.000184 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AQUARI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Aquari (AQUARI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Aquari ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AQUARI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Aquari untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AQUARI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Aquari. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AQUARI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AQUARI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Aquari.

Mengapa Ramalan Harga AQUARI Penting?

AQUARI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

