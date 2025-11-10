Arcana Network (XAR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Arcana Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XAR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Arcana Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Arcana Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Arcana Network (XAR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Arcana Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000493 pada tahun 2025. Arcana Network (XAR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Arcana Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000518 pada tahun 2026. Arcana Network (XAR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XAR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000543 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Arcana Network (XAR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XAR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000571 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Arcana Network (XAR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XAR pada tahun 2029 ialah $ 0.000599 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Arcana Network (XAR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XAR pada tahun 2030 ialah $ 0.000629 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Arcana Network (XAR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Arcana Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001025. Arcana Network (XAR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Arcana Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001670. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000493 0.00%

2026 $ 0.000518 5.00%

2027 $ 0.000543 10.25%

2028 $ 0.000571 15.76%

2029 $ 0.000599 21.55%

2030 $ 0.000629 27.63%

2031 $ 0.000661 34.01%

2032 $ 0.000694 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000728 47.75%

2034 $ 0.000765 55.13%

2035 $ 0.000803 62.89%

2036 $ 0.000843 71.03%

2037 $ 0.000886 79.59%

2038 $ 0.000930 88.56%

2039 $ 0.000976 97.99%

2040 $ 0.001025 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Arcana Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000493 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000493 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000493 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000495 0.41% Ramalan HargaArcana Network (XAR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XAR pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000493 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaArcana Network (XAR) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi XAR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000493 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaArcana Network (XAR) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XAR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000493 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaArcana Network (XAR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XAR ialah $0.000495 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Arcana Network Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 329.60K$ 329.60K $ 329.60K Bekalan Peredaran 668.03M 668.03M 668.03M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini XAR ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, XAR mempunyai bekalan edaran sebanyak 668.03M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 329.60K. Lihat Harga Langsung XAR

Arcana Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Arcana Network, harga semasa Arcana Network ialah 0.000493USD. Bekalan edaran Arcana Network(XAR) ialah 668.03M XAR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $329,600 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -9.36% $ -0.000046 $ 0.000544 $ 0.000463

30 Hari 0.85% $ 0.000004 $ 0.000544 $ 0.000463 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Arcana Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Arcana Network didagangkan pada paras tertinggi $0.000544 dan paras terendah $0.000463 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -9.36% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XAR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Arcana Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.85% , mencerminkan kira-kira $0.000004 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XAR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Arcana Network (XAR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Arcana Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XAR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Arcana Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XAR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Arcana Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XAR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XAR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Arcana Network.

Mengapa Ramalan Harga XAR Penting?

XAR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

