ASX Capital (ASX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga ASX Capital untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ASX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ASX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ASX Capital % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan ASX Capital Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ASX Capital (ASX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ASX Capital berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.170377 pada tahun 2025. ASX Capital (ASX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ASX Capital berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.178895 pada tahun 2026. ASX Capital (ASX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ASX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.187840 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ASX Capital (ASX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ASX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.197232 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ASX Capital (ASX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASX pada tahun 2029 ialah $ 0.207094 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ASX Capital (ASX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ASX pada tahun 2030 ialah $ 0.217449 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ASX Capital (ASX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ASX Capital berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.354201. ASX Capital (ASX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ASX Capital berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.576956. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.170377 0.00%

2026 $ 0.178895 5.00%

2027 $ 0.187840 10.25%

2028 $ 0.197232 15.76%

2029 $ 0.207094 21.55%

2030 $ 0.217449 27.63%

2031 $ 0.228321 34.01%

2032 $ 0.239737 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.251724 47.75%

2034 $ 0.264310 55.13%

2035 $ 0.277526 62.89%

2036 $ 0.291402 71.03%

2037 $ 0.305972 79.59%

2038 $ 0.321271 88.56%

2039 $ 0.337334 97.99%

2040 $ 0.354201 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ASX Capital Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.170377 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.170400 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.170540 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.171077 0.41% Ramalan HargaASX Capital (ASX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ASX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.170377 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaASX Capital (ASX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ASX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.170400 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaASX Capital (ASX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ASX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.170540 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaASX Capital (ASX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ASX ialah $0.171077 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ASX Capital Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Bekalan Peredaran 7.39M 7.39M 7.39M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ASX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ASX mempunyai bekalan edaran sebanyak 7.39M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.26M. Lihat Harga Langsung ASX

ASX Capital Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ASX Capital, harga semasa ASX Capital ialah 0.170377USD. Bekalan edaran ASX Capital(ASX) ialah 7.39M ASX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,257,207 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.10% $ 0.003498 $ 0.171138 $ 0.16585

7 Hari 0.42% $ 0.000720 $ 0.176960 $ 0.163446

30 Hari -0.08% $ -0.000152 $ 0.176960 $ 0.163446 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASX Capital telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003498 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.10% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ASX Capital didagangkan pada paras tertinggi $0.176960 dan paras terendah $0.163446 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.42% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ASX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ASX Capital telah mengalami perubahan sebanyak -0.08% , mencerminkan kira-kira $-0.000152 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ASX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ASX Capital (ASX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ASX Capital ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ASX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ASX Capital untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ASX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ASX Capital. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ASX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ASX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ASX Capital.

Mengapa Ramalan Harga ASX Penting?

ASX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahASX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ASX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ASX pada bulan depan? Menurut ASX Capital (ASX) alat ramalan harga, harga ASX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ASX pada tahun 2026? Harga 1ASX Capital (ASX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ASX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ASX pada tahun 2027? ASX Capital (ASX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ASX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ASX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ASX Capital (ASX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ASX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ASX Capital (ASX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ASX pada tahun 2030? Harga 1ASX Capital (ASX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ASX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ASX untuk 2040? ASX Capital (ASX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ASX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang