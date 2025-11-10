Attention Token (ATTN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Attention Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ATTN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Attention Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Attention Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Attention Token (ATTN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Attention Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011020 pada tahun 2025. Attention Token (ATTN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Attention Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011571 pada tahun 2026. Attention Token (ATTN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ATTN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.012150 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Attention Token (ATTN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ATTN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012757 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Attention Token (ATTN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ATTN pada tahun 2029 ialah $ 0.013395 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Attention Token (ATTN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ATTN pada tahun 2030 ialah $ 0.014065 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Attention Token (ATTN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Attention Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022911. Attention Token (ATTN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Attention Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037319. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.011020 0.00%

2026 $ 0.011571 5.00%

2027 $ 0.012150 10.25%

2028 $ 0.012757 15.76%

2029 $ 0.013395 21.55%

2030 $ 0.014065 27.63%

2031 $ 0.014768 34.01%

2032 $ 0.015507 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.016282 47.75%

2034 $ 0.017096 55.13%

2035 $ 0.017951 62.89%

2036 $ 0.018849 71.03%

2037 $ 0.019791 79.59%

2038 $ 0.020781 88.56%

2039 $ 0.021820 97.99%

2040 $ 0.022911 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Attention Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.011020 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.011022 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.011031 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.011065 0.41% Ramalan HargaAttention Token (ATTN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ATTN pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.011020 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAttention Token (ATTN) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ATTN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011022 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAttention Token (ATTN) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ATTN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011031 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAttention Token (ATTN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ATTN ialah $0.011065 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Attention Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Bekalan Peredaran 221.03M 221.03M 221.03M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ATTN ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ATTN mempunyai bekalan edaran sebanyak 221.03M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.44M. Lihat Harga Langsung ATTN

Attention Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Attention Token, harga semasa Attention Token ialah 0.011020USD. Bekalan edaran Attention Token(ATTN) ialah 221.03M ATTN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,435,672 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.45% $ 0 $ 0.011122 $ 0.011019

7 Hari -0.41% $ -0.000045 $ 0.011610 $ 0.010799

30 Hari 2.05% $ 0.000226 $ 0.011610 $ 0.010799 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Attention Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.45% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Attention Token didagangkan pada paras tertinggi $0.011610 dan paras terendah $0.010799 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.41% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ATTN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Attention Token telah mengalami perubahan sebanyak 2.05% , mencerminkan kira-kira $0.000226 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ATTN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Attention Token (ATTN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Attention Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ATTN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Attention Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ATTN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Attention Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ATTN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ATTN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Attention Token.

Mengapa Ramalan Harga ATTN Penting?

ATTN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahATTN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ATTN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ATTN pada bulan depan? Menurut Attention Token (ATTN) alat ramalan harga, harga ATTN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ATTN pada tahun 2026? Harga 1Attention Token (ATTN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ATTN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ATTN pada tahun 2027? Attention Token (ATTN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ATTN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ATTN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Attention Token (ATTN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ATTN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Attention Token (ATTN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ATTN pada tahun 2030? Harga 1Attention Token (ATTN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ATTN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ATTN untuk 2040? Attention Token (ATTN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ATTN menjelang tahun 2040.