AURO Finance (AURO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga AURO Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AURO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli AURO

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga AURO Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan AURO Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) AURO Finance (AURO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, AURO Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001454 pada tahun 2025. AURO Finance (AURO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, AURO Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001526 pada tahun 2026. AURO Finance (AURO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AURO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001603 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. AURO Finance (AURO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AURO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001683 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. AURO Finance (AURO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AURO pada tahun 2029 ialah $ 0.001767 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. AURO Finance (AURO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AURO pada tahun 2030 ialah $ 0.001855 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. AURO Finance (AURO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga AURO Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003023. AURO Finance (AURO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga AURO Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004924. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001454 0.00%

2026 $ 0.001526 5.00%

2027 $ 0.001603 10.25%

2028 $ 0.001683 15.76%

2029 $ 0.001767 21.55%

2030 $ 0.001855 27.63%

2031 $ 0.001948 34.01%

2032 $ 0.002046 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002148 47.75%

2034 $ 0.002255 55.13%

2035 $ 0.002368 62.89%

2036 $ 0.002487 71.03%

2037 $ 0.002611 79.59%

2038 $ 0.002742 88.56%

2039 $ 0.002879 97.99%

2040 $ 0.003023 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga AURO Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.001454 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.001454 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.001455 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.001460 0.41% Ramalan HargaAURO Finance (AURO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AURO pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.001454 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAURO Finance (AURO) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AURO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001454 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAURO Finance (AURO) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AURO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001455 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAURO Finance (AURO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AURO ialah $0.001460 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga AURO Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 157.28K$ 157.28K $ 157.28K Bekalan Peredaran 108.10M 108.10M 108.10M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AURO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AURO mempunyai bekalan edaran sebanyak 108.10M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 157.28K. Lihat Harga Langsung AURO

AURO Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung AURO Finance, harga semasa AURO Finance ialah 0.001454USD. Bekalan edaran AURO Finance(AURO) ialah 108.10M AURO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $157,283 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 6.52% $ 0 $ 0.001484 $ 0.001346

7 Hari -3.82% $ -0.000055 $ 0.002351 $ 0.001155

30 Hari -35.87% $ -0.000521 $ 0.002351 $ 0.001155 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AURO Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 6.52% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, AURO Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.002351 dan paras terendah $0.001155 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -3.82% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AURO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, AURO Finance telah mengalami perubahan sebanyak -35.87% , mencerminkan kira-kira $-0.000521 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AURO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga AURO Finance (AURO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga AURO Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AURO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap AURO Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AURO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga AURO Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AURO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AURO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan AURO Finance.

Mengapa Ramalan Harga AURO Penting?

AURO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAURO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AURO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AURO pada bulan depan? Menurut AURO Finance (AURO) alat ramalan harga, harga AURO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AURO pada tahun 2026? Harga 1AURO Finance (AURO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AURO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AURO pada tahun 2027? AURO Finance (AURO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AURO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AURO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, AURO Finance (AURO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AURO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, AURO Finance (AURO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AURO pada tahun 2030? Harga 1AURO Finance (AURO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AURO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AURO untuk 2040? AURO Finance (AURO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AURO menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang