*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Autonoma Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Autonoma Network (ATNM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Autonoma Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000081 pada tahun 2025. Autonoma Network (ATNM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Autonoma Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000085 pada tahun 2026. Autonoma Network (ATNM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ATNM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000090 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Autonoma Network (ATNM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ATNM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000094 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Autonoma Network (ATNM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ATNM pada tahun 2029 ialah $ 0.000099 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Autonoma Network (ATNM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ATNM pada tahun 2030 ialah $ 0.000104 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Autonoma Network (ATNM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Autonoma Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000169. Autonoma Network (ATNM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Autonoma Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000276.

2026 $ 0.000085 5.00%

2027 $ 0.000090 10.25%

2028 $ 0.000094 15.76%

2029 $ 0.000099 21.55%

2030 $ 0.000104 27.63%

2031 $ 0.000109 34.01%

2032 $ 0.000114 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000120 47.75%

2034 $ 0.000126 55.13%

2035 $ 0.000132 62.89%

2036 $ 0.000139 71.03%

2037 $ 0.000146 79.59%

2038 $ 0.000153 88.56%

2039 $ 0.000161 97.99%

2040 $ 0.000169 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Autonoma Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000081 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000081 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000081 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000081 0.41% Ramalan HargaAutonoma Network (ATNM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ATNM pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000081 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAutonoma Network (ATNM) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ATNM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000081 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAutonoma Network (ATNM) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ATNM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000081 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAutonoma Network (ATNM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ATNM ialah $0.000081 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Autonoma Network Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 82.08K$ 82.08K $ 82.08K Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ATNM ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ATNM mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.91M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 82.08K. Lihat Harga Langsung ATNM

Autonoma Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Autonoma Network, harga semasa Autonoma Network ialah 0.000081USD. Bekalan edaran Autonoma Network(ATNM) ialah 999.91M ATNM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $82,080 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 21.12% $ 0 $ 0.000088 $ 0.000066

7 Hari -47.37% $ -0.000038 $ 0.000227 $ 0.000043

30 Hari 0.00% $ 0 $ 0.000227 $ 0.000043 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Autonoma Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 21.12% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Autonoma Network didagangkan pada paras tertinggi $0.000227 dan paras terendah $0.000043 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -47.37% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ATNM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Autonoma Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ATNM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Autonoma Network (ATNM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Autonoma Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ATNM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Autonoma Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ATNM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Autonoma Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ATNM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ATNM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Autonoma Network.

Mengapa Ramalan Harga ATNM Penting?

ATNM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

