Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Autonomous Secure Dollar % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.

2026 $ 1.0510 5.00%

2027 $ 1.1036 10.25%

2028 $ 1.1587 15.76%

2029 $ 1.2167 21.55%

2030 $ 1.2775 27.63%

2031 $ 1.3414 34.01%

2032 $ 1.4085 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4789 47.75%

2034 $ 1.5528 55.13%

2035 $ 1.6305 62.89%

2036 $ 1.7120 71.03%

2037 $ 1.7976 79.59%

2038 $ 1.8875 88.56%

2039 $ 1.9819 97.99%

2040 $ 2.0810 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Autonomous Secure Dollar Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.001 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0011 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0019 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0051 0.41% Ramalan HargaAutonomous Secure Dollar (USSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USSD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.001 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAutonomous Secure Dollar (USSD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi USSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0011 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAutonomous Secure Dollar (USSD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0019 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAutonomous Secure Dollar (USSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USSD ialah $1.0051 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Autonomous Secure Dollar Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Autonomous Secure Dollar, harga semasa Autonomous Secure Dollar ialah 1.001USD. Bekalan edaran Autonomous Secure Dollar(USSD) ialah 71.93K USSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $72,011 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.53% $ 0.005272 $ 1.008 $ 0.988427

7 Hari -0.07% $ -0.000743 $ 1.0118 $ 0.988426

30 Hari 0.23% $ 0.002281 $ 1.0118 $ 0.988426 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Autonomous Secure Dollar telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.005272 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.53% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Autonomous Secure Dollar didagangkan pada paras tertinggi $1.0118 dan paras terendah $0.988426 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Autonomous Secure Dollar telah mengalami perubahan sebanyak 0.23% , mencerminkan kira-kira $0.002281 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Autonomous Secure Dollar (USSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Autonomous Secure Dollar ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Autonomous Secure Dollar untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Autonomous Secure Dollar. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Autonomous Secure Dollar.

Mengapa Ramalan Harga USSD Penting?

USSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUSSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,USSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga USSD pada bulan depan? Menurut Autonomous Secure Dollar (USSD) alat ramalan harga, harga USSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 USSD pada tahun 2026? Harga 1Autonomous Secure Dollar (USSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga USSD pada tahun 2027? Autonomous Secure Dollar (USSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 USSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga USSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Autonomous Secure Dollar (USSD) akan melihat 0.00% pertumbahan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga USSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Autonomous Secure Dollar (USSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 USSD pada tahun 2030? Harga 1Autonomous Secure Dollar (USSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga USSD untuk 2040? Autonomous Secure Dollar (USSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 USSD menjelang tahun 2040.