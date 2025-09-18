Avarik Saga (AVRK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Avarik Saga untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AVRK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli AVRK

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Avarik Saga % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Avarik Saga Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Avarik Saga (AVRK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Avarik Saga berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001811 pada tahun 2025. Avarik Saga (AVRK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Avarik Saga berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001902 pada tahun 2026. Avarik Saga (AVRK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVRK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001997 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Avarik Saga (AVRK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVRK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002097 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Avarik Saga (AVRK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVRK pada tahun 2029 ialah $ 0.002202 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Avarik Saga (AVRK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVRK pada tahun 2030 ialah $ 0.002312 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Avarik Saga (AVRK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Avarik Saga berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003766. Avarik Saga (AVRK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Avarik Saga berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006134. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001811 0.00%

2026 $ 0.001902 5.00%

2027 $ 0.001997 10.25%

2028 $ 0.002097 15.76%

2029 $ 0.002202 21.55%

2030 $ 0.002312 27.63%

2031 $ 0.002427 34.01%

2032 $ 0.002549 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002676 47.75%

2034 $ 0.002810 55.13%

2035 $ 0.002951 62.89%

2036 $ 0.003098 71.03%

2037 $ 0.003253 79.59%

2038 $ 0.003416 88.56%

2039 $ 0.003586 97.99%

2040 $ 0.003766 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Avarik Saga Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001811 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001811 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001813 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001819 0.41% Ramalan HargaAvarik Saga (AVRK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AVRK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001811 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAvarik Saga (AVRK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi AVRK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001811 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAvarik Saga (AVRK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AVRK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001813 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAvarik Saga (AVRK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AVRK ialah $0.001819 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Avarik Saga Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 341.85K$ 341.85K $ 341.85K Bekalan Peredaran 188.69M 188.69M 188.69M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AVRK ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AVRK mempunyai bekalan edaran sebanyak 188.69M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 341.85K. Lihat Harga Langsung AVRK

Avarik Saga Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Avarik Saga, harga semasa Avarik Saga ialah 0.001811USD. Bekalan edaran Avarik Saga(AVRK) ialah 188.69M AVRK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $341,846 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.21% $ 0 $ 0.001817 $ 0.001784

7 Hari 2.31% $ 0.000041 $ 0.001907 $ 0.001679

30 Hari -5.25% $ -0.000095 $ 0.001907 $ 0.001679 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Avarik Saga telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.21% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Avarik Saga didagangkan pada paras tertinggi $0.001907 dan paras terendah $0.001679 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.31% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AVRK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Avarik Saga telah mengalami perubahan sebanyak -5.25% , mencerminkan kira-kira $-0.000095 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AVRK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Avarik Saga (AVRK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Avarik Saga ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AVRK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Avarik Saga untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AVRK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Avarik Saga. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AVRK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AVRK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Avarik Saga.

Mengapa Ramalan Harga AVRK Penting?

AVRK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAVRK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AVRK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AVRK pada bulan depan? Menurut Avarik Saga (AVRK) alat ramalan harga, harga AVRK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AVRK pada tahun 2026? Harga 1Avarik Saga (AVRK) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AVRK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AVRK pada tahun 2027? Avarik Saga (AVRK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AVRK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AVRK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Avarik Saga (AVRK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AVRK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Avarik Saga (AVRK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AVRK pada tahun 2030? Harga 1Avarik Saga (AVRK) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AVRK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AVRK untuk 2040? Avarik Saga (AVRK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AVRK menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang