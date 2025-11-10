Avo (AVO) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Avo % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Avo Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Avo (AVO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Avo berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012360 pada tahun 2025. Avo (AVO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Avo berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012978 pada tahun 2026. Avo (AVO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.013627 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Avo (AVO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.014308 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Avo (AVO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVO pada tahun 2029 ialah $ 0.015024 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Avo (AVO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVO pada tahun 2030 ialah $ 0.015775 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Avo (AVO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Avo berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025696. Avo (AVO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Avo berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.041856. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.012360 0.00%

Statistik Harga Avo Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 12.29M$ 12.29M $ 12.29M Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AVO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AVO mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.97M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 12.29M. Lihat Harga Langsung AVO

Avo Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Avo, harga semasa Avo ialah 0.012360USD. Bekalan edaran Avo(AVO) ialah 999.97M AVO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $12,285,062 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 18.86% $ 0.001961 $ 0.012477 $ 0.009746

7 Hari 21.82% $ 0.002696 $ 0.014283 $ 0.007728

30 Hari -11.60% $ -0.001434 $ 0.014283 $ 0.007728 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Avo telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001961 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 18.86% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Avo didagangkan pada paras tertinggi $0.014283 dan paras terendah $0.007728 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 21.82% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AVO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Avo telah mengalami perubahan sebanyak -11.60% , mencerminkan kira-kira $-0.001434 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AVO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Avo (AVO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Avo ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AVO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Avo untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AVO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Avo. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AVO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AVO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Avo.

Mengapa Ramalan Harga AVO Penting?

AVO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

