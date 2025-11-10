Avocado DAO (AVG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Avocado DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AVG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli AVG

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Avocado DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Avocado DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Avocado DAO (AVG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Avocado DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004392 pada tahun 2025. Avocado DAO (AVG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Avocado DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004612 pada tahun 2026. Avocado DAO (AVG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004843 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Avocado DAO (AVG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005085 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Avocado DAO (AVG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVG pada tahun 2029 ialah $ 0.005339 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Avocado DAO (AVG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVG pada tahun 2030 ialah $ 0.005606 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Avocado DAO (AVG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Avocado DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009132. Avocado DAO (AVG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Avocado DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014875. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004392 0.00%

2026 $ 0.004612 5.00%

2027 $ 0.004843 10.25%

2028 $ 0.005085 15.76%

2029 $ 0.005339 21.55%

2030 $ 0.005606 27.63%

2031 $ 0.005886 34.01%

2032 $ 0.006181 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006490 47.75%

2034 $ 0.006814 55.13%

2035 $ 0.007155 62.89%

2036 $ 0.007513 71.03%

2037 $ 0.007888 79.59%

2038 $ 0.008283 88.56%

2039 $ 0.008697 97.99%

2040 $ 0.009132 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Avocado DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.004392 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.004393 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.004397 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.004410 0.41% Ramalan HargaAvocado DAO (AVG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AVG pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.004392 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAvocado DAO (AVG) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AVG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004393 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAvocado DAO (AVG) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AVG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004397 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAvocado DAO (AVG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AVG ialah $0.004410 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Avocado DAO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 660.53K$ 660.53K $ 660.53K Bekalan Peredaran 150.36M 150.36M 150.36M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AVG ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AVG mempunyai bekalan edaran sebanyak 150.36M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 660.53K. Lihat Harga Langsung AVG

Avocado DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Avocado DAO, harga semasa Avocado DAO ialah 0.004392USD. Bekalan edaran Avocado DAO(AVG) ialah 150.36M AVG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $660,525 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -10.65% $ -0.000467 $ 0.004893 $ 0.004026

30 Hari -8.80% $ -0.000386 $ 0.004893 $ 0.004026 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Avocado DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Avocado DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.004893 dan paras terendah $0.004026 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -10.65% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AVG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Avocado DAO telah mengalami perubahan sebanyak -8.80% , mencerminkan kira-kira $-0.000386 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AVG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Avocado DAO (AVG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Avocado DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AVG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Avocado DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AVG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Avocado DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AVG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AVG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Avocado DAO.

Mengapa Ramalan Harga AVG Penting?

AVG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAVG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AVG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AVG pada bulan depan? Menurut Avocado DAO (AVG) alat ramalan harga, harga AVG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AVG pada tahun 2026? Harga 1Avocado DAO (AVG) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AVG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AVG pada tahun 2027? Avocado DAO (AVG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AVG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AVG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Avocado DAO (AVG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AVG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Avocado DAO (AVG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AVG pada tahun 2030? Harga 1Avocado DAO (AVG) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AVG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AVG untuk 2040? Avocado DAO (AVG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AVG menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang