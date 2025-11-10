Axelrod by Virtuals (AXR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Axelrod by Virtuals untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AXR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Axelrod by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Axelrod by Virtuals Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Axelrod by Virtuals (AXR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Axelrod by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010612 pada tahun 2025. Axelrod by Virtuals (AXR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Axelrod by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011143 pada tahun 2026. Axelrod by Virtuals (AXR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AXR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.011700 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Axelrod by Virtuals (AXR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AXR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012285 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Axelrod by Virtuals (AXR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AXR pada tahun 2029 ialah $ 0.012899 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Axelrod by Virtuals (AXR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AXR pada tahun 2030 ialah $ 0.013544 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Axelrod by Virtuals (AXR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Axelrod by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022062. Axelrod by Virtuals (AXR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Axelrod by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.035937. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010612 0.00%

2026 $ 0.011143 5.00%

2027 $ 0.011700 10.25%

2028 $ 0.012285 15.76%

2029 $ 0.012899 21.55%

2030 $ 0.013544 27.63%

2031 $ 0.014221 34.01%

2032 $ 0.014932 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.015679 47.75%

2034 $ 0.016463 55.13%

2035 $ 0.017286 62.89%

2036 $ 0.018151 71.03%

2037 $ 0.019058 79.59%

2038 $ 0.020011 88.56%

2039 $ 0.021012 97.99%

2040 $ 0.022062 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Axelrod by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.010612 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.010613 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.010622 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.010656 0.41% Ramalan HargaAxelrod by Virtuals (AXR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AXR pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.010612 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAxelrod by Virtuals (AXR) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AXR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010613 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAxelrod by Virtuals (AXR) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AXR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010622 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAxelrod by Virtuals (AXR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AXR ialah $0.010656 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Axelrod by Virtuals Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 6.81M Bekalan Peredaran 642.13M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AXR ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AXR mempunyai bekalan edaran sebanyak 642.13M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 6.81M. Lihat Harga Langsung AXR

Axelrod by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Axelrod by Virtuals, harga semasa Axelrod by Virtuals ialah 0.010612USD. Bekalan edaran Axelrod by Virtuals(AXR) ialah 642.13M AXR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $6,813,922 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 28.32% $ 0.002341 $ 0.011599 $ 0.008060

7 Hari -30.70% $ -0.003258 $ 0.015119 $ 0.003307

30 Hari 225.43% $ 0.023923 $ 0.015119 $ 0.003307 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Axelrod by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002341 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 28.32% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Axelrod by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.015119 dan paras terendah $0.003307 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -30.70% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AXR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Axelrod by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak 225.43% , mencerminkan kira-kira $0.023923 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AXR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Axelrod by Virtuals (AXR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Axelrod by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AXR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Axelrod by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AXR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Axelrod by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AXR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AXR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Axelrod by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga AXR Penting?

AXR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

