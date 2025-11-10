Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) /

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Backbone Labs Staked LUNA untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BLUNA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Backbone Labs Staked LUNA % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. Backbone Labs Staked LUNA Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Backbone Labs Staked LUNA berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.138883 pada tahun 2025. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Backbone Labs Staked LUNA berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.145827 pada tahun 2026. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BLUNA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.153118 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BLUNA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.160774 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BLUNA pada tahun 2029 ialah $ 0.168813 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BLUNA pada tahun 2030 ialah $ 0.177253 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Backbone Labs Staked LUNA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.288727. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Backbone Labs Staked LUNA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.470307.

2026 $ 0.145827 5.00%

2027 $ 0.153118 10.25%

2028 $ 0.160774 15.76%

2029 $ 0.168813 21.55%

2030 $ 0.177253 27.63%

2031 $ 0.186116 34.01%

2032 $ 0.195422 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.205193 47.75%

2034 $ 0.215453 55.13%

2035 $ 0.226225 62.89%

2036 $ 0.237537 71.03%

2037 $ 0.249413 79.59%

2038 $ 0.261884 88.56%

2039 $ 0.274978 97.99%

2040 $ 0.288727 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Backbone Labs Staked LUNA Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.138883 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.138902 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.139016 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.139453 0.41% Ramalan HargaBackbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BLUNA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.138883 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBackbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi BLUNA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.138902 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBackbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BLUNA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.139016 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBackbone Labs Staked LUNA (BLUNA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BLUNA ialah $0.139453 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Backbone Labs Staked LUNA Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 203.63K$ 203.63K $ 203.63K Bekalan Peredaran 1.47M 1.47M 1.47M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini BLUNA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, BLUNA mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.47M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 203.63K. Lihat Harga Langsung BLUNA

Backbone Labs Staked LUNA Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Backbone Labs Staked LUNA, harga semasa Backbone Labs Staked LUNA ialah 0.138883USD. Bekalan edaran Backbone Labs Staked LUNA(BLUNA) ialah 1.47M BLUNA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $203,631 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.79% $ 0.010035 $ 0.139338 $ 0.128848

7 Hari 2.34% $ 0.003252 $ 0.139482 $ 0.118633

30 Hari 1.56% $ 0.002168 $ 0.139482 $ 0.118633 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Backbone Labs Staked LUNA telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.010035 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.79% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Backbone Labs Staked LUNA didagangkan pada paras tertinggi $0.139482 dan paras terendah $0.118633 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.34% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BLUNA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Backbone Labs Staked LUNA telah mengalami perubahan sebanyak 1.56% , mencerminkan kira-kira $0.002168 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BLUNA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Backbone Labs Staked LUNA ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BLUNA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Backbone Labs Staked LUNA untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BLUNA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Backbone Labs Staked LUNA. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BLUNA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BLUNA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Backbone Labs Staked LUNA.

Mengapa Ramalan Harga BLUNA Penting?

BLUNA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBLUNA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BLUNA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BLUNA pada bulan depan? Menurut Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) alat ramalan harga, harga BLUNA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BLUNA pada tahun 2026? Harga 1Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, BLUNA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BLUNA pada tahun 2027? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BLUNA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BLUNA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BLUNA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BLUNA pada tahun 2030? Harga 1Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, BLUNA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BLUNA untuk 2040? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BLUNA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang