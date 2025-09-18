Bamboo on Base (BAMBOO) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Bamboo on Base % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Bamboo on Base Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Bamboo on Base (BAMBOO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Bamboo on Base berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004223 pada tahun 2025. Bamboo on Base (BAMBOO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Bamboo on Base berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004434 pada tahun 2026. Bamboo on Base (BAMBOO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BAMBOO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004655 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Bamboo on Base (BAMBOO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BAMBOO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004888 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Bamboo on Base (BAMBOO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BAMBOO pada tahun 2029 ialah $ 0.005133 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Bamboo on Base (BAMBOO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BAMBOO pada tahun 2030 ialah $ 0.005389 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Bamboo on Base (BAMBOO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Bamboo on Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008779. Bamboo on Base (BAMBOO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Bamboo on Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014300. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004223 0.00%

2026 $ 0.004434 5.00%

2027 $ 0.004655 10.25%

2028 $ 0.004888 15.76%

2029 $ 0.005133 21.55%

2030 $ 0.005389 27.63%

2031 $ 0.005659 34.01%

2032 $ 0.005942 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006239 47.75%

2034 $ 0.006551 55.13%

2035 $ 0.006878 62.89%

2036 $ 0.007222 71.03%

2037 $ 0.007583 79.59%

2038 $ 0.007963 88.56%

2039 $ 0.008361 97.99%

2040 $ 0.008779 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Bamboo on Base Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004223 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004223 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004227 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004240 0.41% Ramalan HargaBamboo on Base (BAMBOO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BAMBOO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004223 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBamboo on Base (BAMBOO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BAMBOO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004223 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBamboo on Base (BAMBOO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BAMBOO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004227 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBamboo on Base (BAMBOO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BAMBOO ialah $0.004240 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Bamboo on Base Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini BAMBOO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, BAMBOO mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.21M. Lihat Harga Langsung BAMBOO

Bamboo on Base Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Bamboo on Base, harga semasa Bamboo on Base ialah 0.004223USD. Bekalan edaran Bamboo on Base(BAMBOO) ialah 1.00B BAMBOO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,214,672 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.99% $ 0 $ 0.004261 $ 0.004059

7 Hari -3.20% $ -0.000135 $ 0.004777 $ 0.004057

30 Hari -5.21% $ -0.000220 $ 0.004777 $ 0.004057 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Bamboo on Base telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.99% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Bamboo on Base didagangkan pada paras tertinggi $0.004777 dan paras terendah $0.004057 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -3.20% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BAMBOO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Bamboo on Base telah mengalami perubahan sebanyak -5.21% , mencerminkan kira-kira $-0.000220 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BAMBOO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Bamboo on Base (BAMBOO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Bamboo on Base ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BAMBOO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Bamboo on Base untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BAMBOO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Bamboo on Base. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BAMBOO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BAMBOO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Bamboo on Base.

Mengapa Ramalan Harga BAMBOO Penting?

BAMBOO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

