Based Beast Coin (BEAST) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Based Beast Coin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BEAST yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Based Beast Coin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Based Beast Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Based Beast Coin (BEAST) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Based Beast Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014870 pada tahun 2025. Based Beast Coin (BEAST) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Based Beast Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015613 pada tahun 2026. Based Beast Coin (BEAST) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BEAST yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.016394 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Based Beast Coin (BEAST) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BEAST yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.017213 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Based Beast Coin (BEAST) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BEAST pada tahun 2029 ialah $ 0.018074 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Based Beast Coin (BEAST) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BEAST pada tahun 2030 ialah $ 0.018978 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Based Beast Coin (BEAST) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Based Beast Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.030913. Based Beast Coin (BEAST) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Based Beast Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.050355. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.014870 0.00%

2026 $ 0.015613 5.00%

2027 $ 0.016394 10.25%

2028 $ 0.017213 15.76%

2029 $ 0.018074 21.55%

2030 $ 0.018978 27.63%

2031 $ 0.019927 34.01%

2032 $ 0.020923 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.021969 47.75%

2034 $ 0.023068 55.13%

2035 $ 0.024221 62.89%

2036 $ 0.025432 71.03%

2037 $ 0.026704 79.59%

2038 $ 0.028039 88.56%

2039 $ 0.029441 97.99%

2040 $ 0.030913 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Based Beast Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.014870 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.014872 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.014884 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.014931 0.41% Ramalan HargaBased Beast Coin (BEAST) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BEAST pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.014870 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBased Beast Coin (BEAST) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BEAST, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.014872 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBased Beast Coin (BEAST) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BEAST, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.014884 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBased Beast Coin (BEAST)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BEAST ialah $0.014931 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Based Beast Coin Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 148.70K$ 148.70K $ 148.70K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini BEAST ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, BEAST mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 148.70K. Lihat Harga Langsung BEAST

Based Beast Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Based Beast Coin, harga semasa Based Beast Coin ialah 0.014870USD. Bekalan edaran Based Beast Coin(BEAST) ialah 10.00M BEAST , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $148,700 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.25% $ 0.000327 $ 0.014973 $ 0.014277

7 Hari 1.14% $ 0.000169 $ 0.015853 $ 0.014277

30 Hari -5.04% $ -0.000750 $ 0.015853 $ 0.014277 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Based Beast Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000327 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.25% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Based Beast Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.015853 dan paras terendah $0.014277 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BEAST untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Based Beast Coin telah mengalami perubahan sebanyak -5.04% , mencerminkan kira-kira $-0.000750 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BEAST berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Based Beast Coin (BEAST) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Based Beast Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BEAST berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Based Beast Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BEAST, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Based Beast Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BEAST. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BEAST untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Based Beast Coin.

Mengapa Ramalan Harga BEAST Penting?

BEAST Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBEAST berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BEAST akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BEAST pada bulan depan? Menurut Based Beast Coin (BEAST) alat ramalan harga, harga BEAST yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BEAST pada tahun 2026? Harga 1Based Beast Coin (BEAST) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, BEAST akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BEAST pada tahun 2027? Based Beast Coin (BEAST) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BEAST menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BEAST pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Based Beast Coin (BEAST) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BEAST pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Based Beast Coin (BEAST) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BEAST pada tahun 2030? Harga 1Based Beast Coin (BEAST) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, BEAST akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BEAST untuk 2040? Based Beast Coin (BEAST) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BEAST menjelang tahun 2040.