BaseSwap (BSWAP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga BaseSwap untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BSWAP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga BaseSwap % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan BaseSwap Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) BaseSwap (BSWAP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, BaseSwap berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.044147 pada tahun 2025. BaseSwap (BSWAP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, BaseSwap berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.046355 pada tahun 2026. BaseSwap (BSWAP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BSWAP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.048672 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. BaseSwap (BSWAP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BSWAP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.051106 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. BaseSwap (BSWAP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BSWAP pada tahun 2029 ialah $ 0.053661 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. BaseSwap (BSWAP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BSWAP pada tahun 2030 ialah $ 0.056344 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. BaseSwap (BSWAP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga BaseSwap berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.091779. BaseSwap (BSWAP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga BaseSwap berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.149499. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.044147 0.00%

2026 $ 0.046355 5.00%

2027 $ 0.048672 10.25%

2028 $ 0.051106 15.76%

2029 $ 0.053661 21.55%

2030 $ 0.056344 27.63%

2031 $ 0.059162 34.01%

2032 $ 0.062120 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.065226 47.75%

2034 $ 0.068487 55.13%

2035 $ 0.071911 62.89%

2036 $ 0.075507 71.03%

2037 $ 0.079282 79.59%

2038 $ 0.083246 88.56%

2039 $ 0.087409 97.99%

2040 $ 0.091779 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga BaseSwap Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.044147 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.044153 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.044189 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.044329 0.41% Ramalan HargaBaseSwap (BSWAP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BSWAP pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.044147 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBaseSwap (BSWAP) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BSWAP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.044153 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBaseSwap (BSWAP) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BSWAP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.044189 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBaseSwap (BSWAP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BSWAP ialah $0.044329 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga BaseSwap Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 318.52K$ 318.52K $ 318.52K Bekalan Peredaran 7.21M 7.21M 7.21M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini BSWAP ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, BSWAP mempunyai bekalan edaran sebanyak 7.21M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 318.52K. Lihat Harga Langsung BSWAP

BaseSwap Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung BaseSwap, harga semasa BaseSwap ialah 0.044147USD. Bekalan edaran BaseSwap(BSWAP) ialah 7.21M BSWAP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $318,520 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 11.44% $ 0.004530 $ 0.044748 $ 0.039532

7 Hari 5.32% $ 0.002350 $ 0.044726 $ 0.039202

30 Hari -1.04% $ -0.000460 $ 0.044726 $ 0.039202 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BaseSwap telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004530 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 11.44% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, BaseSwap didagangkan pada paras tertinggi $0.044726 dan paras terendah $0.039202 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 5.32% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BSWAP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, BaseSwap telah mengalami perubahan sebanyak -1.04% , mencerminkan kira-kira $-0.000460 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BSWAP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga BaseSwap (BSWAP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga BaseSwap ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BSWAP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap BaseSwap untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BSWAP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga BaseSwap. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BSWAP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BSWAP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan BaseSwap.

Mengapa Ramalan Harga BSWAP Penting?

BSWAP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

