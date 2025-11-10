basilica (SN39) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga basilica % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan basilica Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) basilica (SN39) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, basilica berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.16 pada tahun 2025. basilica (SN39) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, basilica berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3180 pada tahun 2026. basilica (SN39) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SN39 yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 3.4839 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. basilica (SN39) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SN39 yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 3.6580 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. basilica (SN39) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SN39 pada tahun 2029 ialah $ 3.8409 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. basilica (SN39) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SN39 pada tahun 2030 ialah $ 4.0330 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. basilica (SN39) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga basilica berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 6.5694. basilica (SN39) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga basilica berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 10.7008. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 3.16 0.00%

2026 $ 3.3180 5.00%

2027 $ 3.4839 10.25%

2028 $ 3.6580 15.76%

2029 $ 3.8409 21.55%

2030 $ 4.0330 27.63%

2031 $ 4.2347 34.01%

2032 $ 4.4464 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 4.6687 47.75%

2034 $ 4.9021 55.13%

2035 $ 5.1473 62.89%

2036 $ 5.4046 71.03%

2037 $ 5.6749 79.59%

2038 $ 5.9586 88.56%

2039 $ 6.2565 97.99%

2040 $ 6.5694 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga basilica Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 3.16 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 3.1604 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 3.1630 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 3.1729 0.41% Ramalan Hargabasilica (SN39) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SN39 pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $3.16 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan Hargabasilica (SN39) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SN39, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3.1604 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan Hargabasilica (SN39) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SN39, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3.1630 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan Hargabasilica (SN39)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SN39 ialah $3.1729 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga basilica Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 8.62M$ 8.62M $ 8.62M Bekalan Peredaran 2.73M 2.73M 2.73M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SN39 ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SN39 mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.73M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.62M. Lihat Harga Langsung SN39

basilica Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung basilica, harga semasa basilica ialah 3.16USD. Bekalan edaran basilica(SN39) ialah 2.73M SN39 , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8,622,522 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.44% $ 0.218479 $ 3.21 $ 2.88

7 Hari -18.54% $ -0.585981 $ 3.9381 $ 2.8249

30 Hari 18.25% $ 0.576798 $ 3.9381 $ 2.8249 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, basilica telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.218479 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.44% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, basilica didagangkan pada paras tertinggi $3.9381 dan paras terendah $2.8249 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -18.54% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SN39 untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, basilica telah mengalami perubahan sebanyak 18.25% , mencerminkan kira-kira $0.576798 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SN39 berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga basilica (SN39) Berfungsi? Modul Ramalan Harga basilica ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SN39 berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap basilica untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SN39, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga basilica. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SN39. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SN39 untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan basilica.

Mengapa Ramalan Harga SN39 Penting?

SN39 Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSN39 berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SN39 akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SN39 pada bulan depan? Menurut basilica (SN39) alat ramalan harga, harga SN39 yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SN39 pada tahun 2026? Harga 1basilica (SN39) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SN39 akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SN39 pada tahun 2027? basilica (SN39) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SN39 menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SN39 pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, basilica (SN39) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SN39 pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, basilica (SN39) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SN39 pada tahun 2030? Harga 1basilica (SN39) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SN39 akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SN39 untuk 2040? basilica (SN39) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SN39 menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang