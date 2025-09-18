Bazed Games (BAZED) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Bazed Games untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BAZED yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli BAZED

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Bazed Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Bazed Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Bazed Games (BAZED) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Bazed Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.036501 pada tahun 2025. Bazed Games (BAZED) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Bazed Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.038327 pada tahun 2026. Bazed Games (BAZED) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BAZED yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.040243 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Bazed Games (BAZED) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BAZED yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.042255 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Bazed Games (BAZED) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BAZED pada tahun 2029 ialah $ 0.044368 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Bazed Games (BAZED) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BAZED pada tahun 2030 ialah $ 0.046586 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Bazed Games (BAZED) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Bazed Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.075884. Bazed Games (BAZED) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Bazed Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.123608. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.036501 0.00%

2026 $ 0.038327 5.00%

2027 $ 0.040243 10.25%

2028 $ 0.042255 15.76%

2029 $ 0.044368 21.55%

2030 $ 0.046586 27.63%

2031 $ 0.048916 34.01%

2032 $ 0.051361 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.053929 47.75%

2034 $ 0.056626 55.13%

2035 $ 0.059457 62.89%

2036 $ 0.062430 71.03%

2037 $ 0.065552 79.59%

2038 $ 0.068829 88.56%

2039 $ 0.072271 97.99%

2040 $ 0.075884 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Bazed Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.036501 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.036506 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.036536 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.036651 0.41% Ramalan HargaBazed Games (BAZED) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BAZED pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.036501 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBazed Games (BAZED) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BAZED, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.036506 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBazed Games (BAZED) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BAZED, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.036536 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBazed Games (BAZED)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BAZED ialah $0.036651 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Bazed Games Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Bekalan Peredaran 76.32M 76.32M 76.32M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini BAZED ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, BAZED mempunyai bekalan edaran sebanyak 76.32M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.79M. Lihat Harga Langsung BAZED

Bazed Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Bazed Games, harga semasa Bazed Games ialah 0.036501USD. Bekalan edaran Bazed Games(BAZED) ialah 76.32M BAZED , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,785,792 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.03% $ 0.000727 $ 0.036485 $ 0.034682

7 Hari -2.43% $ -0.000888 $ 0.066950 $ 0.034682

30 Hari -46.43% $ -0.016949 $ 0.066950 $ 0.034682 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Bazed Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000727 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Bazed Games didagangkan pada paras tertinggi $0.066950 dan paras terendah $0.034682 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -2.43% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BAZED untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Bazed Games telah mengalami perubahan sebanyak -46.43% , mencerminkan kira-kira $-0.016949 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BAZED berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Bazed Games (BAZED) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Bazed Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BAZED berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Bazed Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BAZED, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Bazed Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BAZED. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BAZED untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Bazed Games.

Mengapa Ramalan Harga BAZED Penting?

BAZED Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBAZED berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BAZED akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BAZED pada bulan depan? Menurut Bazed Games (BAZED) alat ramalan harga, harga BAZED yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BAZED pada tahun 2026? Harga 1Bazed Games (BAZED) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, BAZED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BAZED pada tahun 2027? Bazed Games (BAZED) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BAZED menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BAZED pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Bazed Games (BAZED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BAZED pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Bazed Games (BAZED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BAZED pada tahun 2030? Harga 1Bazed Games (BAZED) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, BAZED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BAZED untuk 2040? Bazed Games (BAZED) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BAZED menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang