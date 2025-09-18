Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) /

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga BENQI Liquid Staked AVAX untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SAVAX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.

2026 $ 41.517 5.00%

2027 $ 43.5928 10.25%

2028 $ 45.7724 15.76%

2029 $ 48.0611 21.55%

2030 $ 50.4641 27.63%

2031 $ 52.9873 34.01%

2032 $ 55.6367 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 58.4185 47.75%

2034 $ 61.3395 55.13%

2035 $ 64.4064 62.89%

2036 $ 67.6268 71.03%

2037 $ 71.0081 79.59%

2038 $ 74.5585 88.56%

2039 $ 78.2864 97.99%

2040 $ 82.2008 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga BENQI Liquid Staked AVAX Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 39.54 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 39.5454 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 39.5779 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 39.7024 0.41% Ramalan HargaBENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SAVAX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $39.54 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SAVAX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $39.5454 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SAVAX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $39.5779 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SAVAX ialah $39.7024 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga BENQI Liquid Staked AVAX Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 574.34M$ 574.34M $ 574.34M Bekalan Peredaran 14.46M 14.46M 14.46M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SAVAX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SAVAX mempunyai bekalan edaran sebanyak 14.46M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 574.34M. Lihat Harga Langsung SAVAX

BENQI Liquid Staked AVAX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung BENQI Liquid Staked AVAX, harga semasa BENQI Liquid Staked AVAX ialah 39.54USD. Bekalan edaran BENQI Liquid Staked AVAX(SAVAX) ialah 14.46M SAVAX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $574,342,583 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.47% $ 2.75 $ 39.8 $ 35.98

7 Hari 10.91% $ 4.3149 $ 39.3834 $ 28.7562

30 Hari 36.31% $ 14.3562 $ 39.3834 $ 28.7562 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BENQI Liquid Staked AVAX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $2.75 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.47% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, BENQI Liquid Staked AVAX didagangkan pada paras tertinggi $39.3834 dan paras terendah $28.7562 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 10.91% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SAVAX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, BENQI Liquid Staked AVAX telah mengalami perubahan sebanyak 36.31% , mencerminkan kira-kira $14.3562 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SAVAX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga BENQI Liquid Staked AVAX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SAVAX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap BENQI Liquid Staked AVAX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SAVAX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga BENQI Liquid Staked AVAX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SAVAX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SAVAX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan BENQI Liquid Staked AVAX.

Mengapa Ramalan Harga SAVAX Penting?

SAVAX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSAVAX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SAVAX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SAVAX pada bulan depan? Menurut BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) alat ramalan harga, harga SAVAX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SAVAX pada tahun 2026? Harga 1BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SAVAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SAVAX pada tahun 2027? BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SAVAX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SAVAX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SAVAX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SAVAX pada tahun 2030? Harga 1BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, SAVAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SAVAX untuk 2040? BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SAVAX menjelang tahun 2040.