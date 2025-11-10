Beta Finance (BETA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Beta Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BETA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Beta Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Beta Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Beta Finance (BETA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Beta Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008541 pada tahun 2025. Beta Finance (BETA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Beta Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008968 pada tahun 2026. Beta Finance (BETA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BETA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.009417 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Beta Finance (BETA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BETA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.009888 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Beta Finance (BETA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BETA pada tahun 2029 ialah $ 0.010382 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Beta Finance (BETA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BETA pada tahun 2030 ialah $ 0.010901 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Beta Finance (BETA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Beta Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017757. Beta Finance (BETA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Beta Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.028925. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.008541 0.00%

2026 $ 0.008968 5.00%

2027 $ 0.009417 10.25%

2028 $ 0.009888 15.76%

2029 $ 0.010382 21.55%

2030 $ 0.010901 27.63%

2031 $ 0.011446 34.01%

2032 $ 0.012019 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.012620 47.75%

2034 $ 0.013251 55.13%

2035 $ 0.013913 62.89%

2036 $ 0.014609 71.03%

2037 $ 0.015339 79.59%

2038 $ 0.016106 88.56%

2039 $ 0.016912 97.99%

2040 $ 0.017757 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Beta Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.008541 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.008543 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.008550 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.008576 0.41% Ramalan HargaBeta Finance (BETA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BETA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.008541 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBeta Finance (BETA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi BETA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008543 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBeta Finance (BETA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BETA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008550 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBeta Finance (BETA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BETA ialah $0.008576 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Beta Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 8.54M$ 8.54M $ 8.54M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini BETA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, BETA mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.54M. Lihat Harga Langsung BETA

Beta Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Beta Finance, harga semasa Beta Finance ialah 0.008541USD. Bekalan edaran Beta Finance(BETA) ialah 1.00B BETA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8,541,208 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -4.32% $ -0.000385 $ 0.009076 $ 0.008324

7 Hari 1,131.10% $ 0.096616 $ 0.018043 $ 0.000699

30 Hari 10.51% $ 0.000898 $ 0.018043 $ 0.000699 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Beta Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000385 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -4.32% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Beta Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.018043 dan paras terendah $0.000699 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1,131.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BETA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Beta Finance telah mengalami perubahan sebanyak 10.51% , mencerminkan kira-kira $0.000898 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BETA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Beta Finance (BETA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Beta Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BETA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Beta Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BETA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Beta Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BETA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BETA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Beta Finance.

Mengapa Ramalan Harga BETA Penting?

BETA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBETA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BETA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BETA pada bulan depan? Menurut Beta Finance (BETA) alat ramalan harga, harga BETA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BETA pada tahun 2026? Harga 1Beta Finance (BETA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, BETA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BETA pada tahun 2027? Beta Finance (BETA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BETA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BETA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Beta Finance (BETA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BETA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Beta Finance (BETA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BETA pada tahun 2030? Harga 1Beta Finance (BETA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, BETA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BETA untuk 2040? Beta Finance (BETA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BETA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang