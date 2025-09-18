Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) /

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BUIDL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli BUIDL

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1 pada tahun 2025. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.05 pada tahun 2026. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUIDL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1025 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUIDL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1576 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUIDL pada tahun 2029 ialah $ 1.2155 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUIDL pada tahun 2030 ialah $ 1.2762 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0789. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3863. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1 0.00%

2026 $ 1.05 5.00%

2027 $ 1.1025 10.25%

2028 $ 1.1576 15.76%

2029 $ 1.2155 21.55%

2030 $ 1.2762 27.63%

2031 $ 1.3400 34.01%

2032 $ 1.4071 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4774 47.75%

2034 $ 1.5513 55.13%

2035 $ 1.6288 62.89%

2036 $ 1.7103 71.03%

2037 $ 1.7958 79.59%

2038 $ 1.8856 88.56%

2039 $ 1.9799 97.99%

2040 $ 2.0789 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0001 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0009 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0041 0.41% Ramalan HargaBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BUIDL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BUIDL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0001 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BUIDL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0009 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BUIDL ialah $1.0041 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.16B$ 2.16B $ 2.16B Bekalan Peredaran 2.16B 2.16B 2.16B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini BUIDL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, BUIDL mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.16B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.16B. Lihat Harga Langsung BUIDL

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, harga semasa BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ialah 1USD. Bekalan edaran BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL) ialah 2.16B BUIDL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,160,097,607 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 1 $ 1

7 Hari 0.00% $ 0 $ 1 $ 1

30 Hari 0.00% $ 0 $ 1 $ 1 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund didagangkan pada paras tertinggi $1 dan paras terendah $1 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BUIDL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BUIDL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BUIDL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BUIDL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BUIDL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BUIDL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund.

Mengapa Ramalan Harga BUIDL Penting?

BUIDL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBUIDL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BUIDL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BUIDL pada bulan depan? Menurut BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) alat ramalan harga, harga BUIDL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BUIDL pada tahun 2026? Harga 1BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, BUIDL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BUIDL pada tahun 2027? BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BUIDL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BUIDL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BUIDL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BUIDL pada tahun 2030? Harga 1BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, BUIDL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BUIDL untuk 2040? BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BUIDL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang