Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Blockzero Labs % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Blockzero Labs Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Blockzero Labs (XIO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Blockzero Labs berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002313 pada tahun 2025. Blockzero Labs (XIO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Blockzero Labs berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002429 pada tahun 2026. Blockzero Labs (XIO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XIO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002550 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Blockzero Labs (XIO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XIO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002678 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Blockzero Labs (XIO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XIO pada tahun 2029 ialah $ 0.002811 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Blockzero Labs (XIO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XIO pada tahun 2030 ialah $ 0.002952 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Blockzero Labs (XIO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Blockzero Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004809. Blockzero Labs (XIO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Blockzero Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007834. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002313 0.00%

2026 $ 0.002429 5.00%

2027 $ 0.002550 10.25%

2028 $ 0.002678 15.76%

2029 $ 0.002811 21.55%

2030 $ 0.002952 27.63%

2031 $ 0.003100 34.01%

2032 $ 0.003255 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003417 47.75%

2034 $ 0.003588 55.13%

2035 $ 0.003768 62.89%

2036 $ 0.003956 71.03%

2037 $ 0.004154 79.59%

2038 $ 0.004362 88.56%

2039 $ 0.004580 97.99%

2040 $ 0.004809 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Blockzero Labs Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002313 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002313 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002315 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002322 0.41% Ramalan HargaBlockzero Labs (XIO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XIO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002313 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBlockzero Labs (XIO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XIO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002313 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBlockzero Labs (XIO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XIO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002315 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBlockzero Labs (XIO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XIO ialah $0.002322 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Blockzero Labs Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 86.50K$ 86.50K $ 86.50K Bekalan Peredaran 37.39M 37.39M 37.39M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini XIO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, XIO mempunyai bekalan edaran sebanyak 37.39M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 86.50K. Lihat Harga Langsung XIO

Blockzero Labs Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Blockzero Labs, harga semasa Blockzero Labs ialah 0.002313USD. Bekalan edaran Blockzero Labs(XIO) ialah 37.39M XIO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $86,504 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 1.32% $ 0.000030 $ 0.002469 $ 0.002305

30 Hari 0.46% $ 0.000010 $ 0.002469 $ 0.002305 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Blockzero Labs telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Blockzero Labs didagangkan pada paras tertinggi $0.002469 dan paras terendah $0.002305 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.32% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XIO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Blockzero Labs telah mengalami perubahan sebanyak 0.46% , mencerminkan kira-kira $0.000010 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XIO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Blockzero Labs (XIO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Blockzero Labs ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XIO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Blockzero Labs untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XIO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Blockzero Labs. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XIO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XIO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Blockzero Labs.

Mengapa Ramalan Harga XIO Penting?

XIO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXIO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XIO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XIO pada bulan depan? Menurut Blockzero Labs (XIO) alat ramalan harga, harga XIO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XIO pada tahun 2026? Harga 1Blockzero Labs (XIO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, XIO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XIO pada tahun 2027? Blockzero Labs (XIO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XIO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XIO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Blockzero Labs (XIO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XIO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Blockzero Labs (XIO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XIO pada tahun 2030? Harga 1Blockzero Labs (XIO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, XIO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XIO untuk 2040? Blockzero Labs (XIO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XIO menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang