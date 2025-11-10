Brain (SN90) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Brain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SN90 yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Brain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Brain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Brain (SN90) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Brain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.615195 pada tahun 2025. Brain (SN90) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Brain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.645954 pada tahun 2026. Brain (SN90) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SN90 yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.678252 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Brain (SN90) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SN90 yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.712165 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Brain (SN90) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SN90 pada tahun 2029 ialah $ 0.747773 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Brain (SN90) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SN90 pada tahun 2030 ialah $ 0.785162 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Brain (SN90) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Brain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.2789. Brain (SN90) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Brain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0832. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.615195 0.00%

2026 $ 0.645954 5.00%

2027 $ 0.678252 10.25%

2028 $ 0.712165 15.76%

2029 $ 0.747773 21.55%

2030 $ 0.785162 27.63%

2031 $ 0.824420 34.01%

2032 $ 0.865641 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.908923 47.75%

2034 $ 0.954369 55.13%

2035 $ 1.0020 62.89%

2036 $ 1.0521 71.03%

2037 $ 1.1048 79.59%

2038 $ 1.1600 88.56%

2039 $ 1.2180 97.99%

2040 $ 1.2789 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Brain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.615195 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.615279 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.615784 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.617723 0.41% Ramalan HargaBrain (SN90) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SN90 pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.615195 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBrain (SN90) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SN90, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.615279 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBrain (SN90) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SN90, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.615784 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBrain (SN90)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SN90 ialah $0.617723 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Brain Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 337.99K$ 337.99K $ 337.99K Bekalan Peredaran 549.68K 549.68K 549.68K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini SN90 ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, SN90 mempunyai bekalan edaran sebanyak 549.68K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 337.99K.

Brain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Brain, harga semasa Brain ialah 0.615195USD. Bekalan edaran Brain(SN90) ialah 549.68K SN90 , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $337,985 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 8.88% $ 0.050193 $ 0.622375 $ 0.56158

7 Hari -23.43% $ -0.144142 $ 0.811925 $ 0.461502

30 Hari 38.12% $ 0.234497 $ 0.811925 $ 0.461502 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Brain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.050193 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 8.88% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Brain didagangkan pada paras tertinggi $0.811925 dan paras terendah $0.461502 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -23.43% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SN90 untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Brain telah mengalami perubahan sebanyak 38.12% , mencerminkan kira-kira $0.234497 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SN90 berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Brain (SN90) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Brain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SN90 berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Brain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SN90, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Brain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SN90. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SN90 untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Brain.

Mengapa Ramalan Harga SN90 Penting?

SN90 Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

