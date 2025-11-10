Broadcom xStock (AVGOX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Broadcom xStock untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AVGOX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli AVGOX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Broadcom xStock % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Broadcom xStock Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Broadcom xStock (AVGOX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Broadcom xStock berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 350.26 pada tahun 2025. Broadcom xStock (AVGOX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Broadcom xStock berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 367.773 pada tahun 2026. Broadcom xStock (AVGOX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVGOX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 386.1616 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Broadcom xStock (AVGOX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AVGOX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 405.4697 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Broadcom xStock (AVGOX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVGOX pada tahun 2029 ialah $ 425.7432 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Broadcom xStock (AVGOX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AVGOX pada tahun 2030 ialah $ 447.0303 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Broadcom xStock (AVGOX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Broadcom xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 728.1653. Broadcom xStock (AVGOX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Broadcom xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,186.1046. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 350.26 0.00%

2026 $ 367.773 5.00%

2027 $ 386.1616 10.25%

2028 $ 405.4697 15.76%

2029 $ 425.7432 21.55%

2030 $ 447.0303 27.63%

2031 $ 469.3818 34.01%

2032 $ 492.8509 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 517.4935 47.75%

2034 $ 543.3682 55.13%

2035 $ 570.5366 62.89%

2036 $ 599.0634 71.03%

2037 $ 629.0166 79.59%

2038 $ 660.4674 88.56%

2039 $ 693.4908 97.99%

2040 $ 728.1653 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Broadcom xStock Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 350.26 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 350.3079 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 350.5958 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 351.6994 0.41% Ramalan HargaBroadcom xStock (AVGOX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AVGOX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $350.26 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBroadcom xStock (AVGOX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AVGOX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $350.3079 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBroadcom xStock (AVGOX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AVGOX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $350.5958 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBroadcom xStock (AVGOX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AVGOX ialah $351.6994 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Broadcom xStock Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 950.44K$ 950.44K $ 950.44K Bekalan Peredaran 2.71K 2.71K 2.71K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AVGOX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AVGOX mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.71K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 950.44K. Lihat Harga Langsung AVGOX

Broadcom xStock Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Broadcom xStock, harga semasa Broadcom xStock ialah 350.26USD. Bekalan edaran Broadcom xStock(AVGOX) ialah 2.71K AVGOX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $950,437 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.20% $ 0.716171 $ 353.87 $ 349.2

7 Hari -5.49% $ -19.2374 $ 373.9521 $ 325.7575

30 Hari 7.50% $ 26.2813 $ 373.9521 $ 325.7575 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Broadcom xStock telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.716171 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.20% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Broadcom xStock didagangkan pada paras tertinggi $373.9521 dan paras terendah $325.7575 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -5.49% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AVGOX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Broadcom xStock telah mengalami perubahan sebanyak 7.50% , mencerminkan kira-kira $26.2813 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AVGOX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Broadcom xStock (AVGOX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Broadcom xStock ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AVGOX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Broadcom xStock untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AVGOX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Broadcom xStock. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AVGOX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AVGOX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Broadcom xStock.

Mengapa Ramalan Harga AVGOX Penting?

AVGOX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAVGOX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AVGOX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AVGOX pada bulan depan? Menurut Broadcom xStock (AVGOX) alat ramalan harga, harga AVGOX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AVGOX pada tahun 2026? Harga 1Broadcom xStock (AVGOX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AVGOX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AVGOX pada tahun 2027? Broadcom xStock (AVGOX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AVGOX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AVGOX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Broadcom xStock (AVGOX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AVGOX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Broadcom xStock (AVGOX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AVGOX pada tahun 2030? Harga 1Broadcom xStock (AVGOX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AVGOX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AVGOX untuk 2040? Broadcom xStock (AVGOX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AVGOX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang