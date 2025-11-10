Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Burning till 10M mc (BURN) /

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Burning till 10M mc

Burning till 10M mc Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD)

Burning till 10M mc (BURN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan ramalan anda, Burning till 10M mc berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000013 pada tahun 2025.

Burning till 10M mc (BURN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan ramalan anda, Burning till 10M mc berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000014 pada tahun 2026.

Burning till 10M mc (BURN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BURN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000014 dengan kadar pertumbuhan 10.25%.

Burning till 10M mc (BURN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BURN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000015 dengan kadar pertumbuhan 15.76%.

Burning till 10M mc (BURN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BURN pada tahun 2029 ialah $ 0.000016 dengan kadar pertumbuhan 21.55%.

Burning till 10M mc (BURN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BURN pada tahun 2030 ialah $ 0.000017 dengan kadar pertumbuhan 27.63%.

Burning till 10M mc (BURN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Burning till 10M mc berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000027.

Burning till 10M mc (BURN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun)
Pada tahun 2050, harga Burning till 10M mc berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000045.

Tahun Harga Pertumbuhan
2025 $ 0.000013 0.00%

2026 $ 0.000014 5.00%

2027 $ 0.000014 10.25%

2028 $ 0.000015 15.76%

2029 $ 0.000016 21.55%

2030 $ 0.000017 27.63%

2031 $ 0.000017 34.01%

2032 $ 0.000018 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000019 47.75%

2034 $ 0.000020 55.13%

2035 $ 0.000021 62.89%

2036 $ 0.000022 71.03%

2037 $ 0.000024 79.59%

2038 $ 0.000025 88.56%

2039 $ 0.000026 97.99%

2040 $ 0.000027 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Burning till 10M mc Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000013 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000013 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000013 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000013 0.41% Ramalan HargaBurning till 10M mc (BURN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BURN pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000013 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBurning till 10M mc (BURN) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi BURN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000013 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBurning till 10M mc (BURN) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BURN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000013 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBurning till 10M mc (BURN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BURN ialah $0.000013 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Burning till 10M mc Semasa

Modal Pasaran $ 12.41K
Bekalan Peredaran 928.37M

Harga terkini BURN ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, BURN mempunyai bekalan edaran sebanyak 928.37M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 12.41K.

Burning till 10M mc Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Burning till 10M mc, harga semasa Burning till 10M mc ialah 0.000013USD. Bekalan edaran Burning till 10M mc(BURN) ialah 928.37M BURN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $12,411.65 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 13.22% $ 0 $ 0.000013 $ 0.000011

7 Hari -1.27% $ -0.000000 $ 0.000389 $ 0.000011

30 Hari 0.00% $ 0 $ 0.000389 $ 0.000011 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Burning till 10M mc telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 13.22% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Burning till 10M mc didagangkan pada paras tertinggi $0.000389 dan paras terendah $0.000011 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -1.27% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BURN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Burning till 10M mc telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BURN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Burning till 10M mc (BURN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Burning till 10M mc ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BURN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Burning till 10M mc untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BURN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Burning till 10M mc. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BURN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BURN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Burning till 10M mc.

Mengapa Ramalan Harga BURN Penting?

BURN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

