Dapatkan ramalan harga Buz Economy untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BUZ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Buz Economy Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Buz Economy (BUZ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Buz Economy berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.058574 pada tahun 2025. Buz Economy (BUZ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Buz Economy berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.061502 pada tahun 2026. Buz Economy (BUZ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUZ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.064577 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Buz Economy (BUZ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUZ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.067806 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Buz Economy (BUZ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUZ pada tahun 2029 ialah $ 0.071197 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Buz Economy (BUZ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUZ pada tahun 2030 ialah $ 0.074756 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Buz Economy (BUZ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Buz Economy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.121771. Buz Economy (BUZ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Buz Economy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.198352. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.058574 0.00%

2026 $ 0.061502 5.00%

2027 $ 0.064577 10.25%

2028 $ 0.067806 15.76%

2029 $ 0.071197 21.55%

2030 $ 0.074756 27.63%

2031 $ 0.078494 34.01%

2032 $ 0.082419 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.086540 47.75%

2034 $ 0.090867 55.13%

2035 $ 0.095410 62.89%

2036 $ 0.100181 71.03%

2037 $ 0.105190 79.59%

2038 $ 0.110450 88.56%

2039 $ 0.115972 97.99%

2040 $ 0.121771 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Buz Economy Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.058574 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.058582 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.058630 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.058814 0.41% Ramalan HargaBuz Economy (BUZ) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BUZ pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.058574 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBuz Economy (BUZ) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BUZ, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.058582 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBuz Economy (BUZ) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BUZ, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.058630 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBuz Economy (BUZ)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BUZ ialah $0.058814 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Buz Economy Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 878.62K$ 878.62K $ 878.62K Bekalan Peredaran 15.00M 15.00M 15.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini BUZ ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, BUZ mempunyai bekalan edaran sebanyak 15.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 878.62K. Lihat Harga Langsung BUZ

Buz Economy Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Buz Economy, harga semasa Buz Economy ialah 0.058574USD. Bekalan edaran Buz Economy(BUZ) ialah 15.00M BUZ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $878,618 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.27% $ -0.000162 $ 0.05879 $ 0.058408

7 Hari -1.43% $ -0.000840 $ 0.077017 $ 0.058381

30 Hari -24.03% $ -0.014079 $ 0.077017 $ 0.058381 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Buz Economy telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000162 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.27% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Buz Economy didagangkan pada paras tertinggi $0.077017 dan paras terendah $0.058381 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -1.43% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BUZ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Buz Economy telah mengalami perubahan sebanyak -24.03% , mencerminkan kira-kira $-0.014079 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BUZ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Buz Economy (BUZ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Buz Economy ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BUZ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Buz Economy untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BUZ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Buz Economy. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BUZ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BUZ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Buz Economy.

Mengapa Ramalan Harga BUZ Penting?

BUZ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

