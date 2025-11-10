Charged Particles (IONX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Charged Particles untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak IONX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Charged Particles % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Charged Particles Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Charged Particles (IONX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Charged Particles berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001039 pada tahun 2025. Charged Particles (IONX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Charged Particles berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001091 pada tahun 2026. Charged Particles (IONX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IONX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001145 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Charged Particles (IONX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IONX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001203 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Charged Particles (IONX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IONX pada tahun 2029 ialah $ 0.001263 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Charged Particles (IONX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IONX pada tahun 2030 ialah $ 0.001326 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Charged Particles (IONX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Charged Particles berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002160. Charged Particles (IONX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Charged Particles berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003519. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001039 0.00%

2026 $ 0.001091 5.00%

2027 $ 0.001145 10.25%

2028 $ 0.001203 15.76%

2029 $ 0.001263 21.55%

2030 $ 0.001326 27.63%

2031 $ 0.001392 34.01%

2032 $ 0.001462 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001535 47.75%

2034 $ 0.001612 55.13%

2035 $ 0.001692 62.89%

2036 $ 0.001777 71.03%

2037 $ 0.001866 79.59%

2038 $ 0.001959 88.56%

2039 $ 0.002057 97.99%

2040 $ 0.002160 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Charged Particles Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.001039 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.001039 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.001040 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.001043 0.41% Ramalan HargaCharged Particles (IONX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk IONX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.001039 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCharged Particles (IONX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi IONX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001039 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCharged Particles (IONX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi IONX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001040 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCharged Particles (IONX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk IONX ialah $0.001043 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Charged Particles Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 83.01K$ 83.01K $ 83.01K Bekalan Peredaran 79.88M 79.88M 79.88M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini IONX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, IONX mempunyai bekalan edaran sebanyak 79.88M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 83.01K. Lihat Harga Langsung IONX

Charged Particles Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Charged Particles, harga semasa Charged Particles ialah 0.001039USD. Bekalan edaran Charged Particles(IONX) ialah 79.88M IONX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $83,011 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.001063 $ 0

7 Hari -16.79% $ -0.000174 $ 0.001261 $ 0.000977

30 Hari -19.09% $ -0.000198 $ 0.001261 $ 0.000977 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Charged Particles telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Charged Particles didagangkan pada paras tertinggi $0.001261 dan paras terendah $0.000977 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -16.79% . Trend terkini ini mempamerkan potensi IONX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Charged Particles telah mengalami perubahan sebanyak -19.09% , mencerminkan kira-kira $-0.000198 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa IONX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Charged Particles (IONX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Charged Particles ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan IONX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Charged Particles untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi IONX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Charged Particles. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan IONX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum IONX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Charged Particles.

Mengapa Ramalan Harga IONX Penting?

IONX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahIONX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,IONX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga IONX pada bulan depan? Menurut Charged Particles (IONX) alat ramalan harga, harga IONX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 IONX pada tahun 2026? Harga 1Charged Particles (IONX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, IONX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga IONX pada tahun 2027? Charged Particles (IONX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 IONX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga IONX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Charged Particles (IONX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga IONX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Charged Particles (IONX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 IONX pada tahun 2030? Harga 1Charged Particles (IONX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, IONX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga IONX untuk 2040? Charged Particles (IONX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 IONX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang