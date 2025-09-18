Charles the Chad (CHAD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Charles the Chad untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CHAD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Charles the Chad % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Charles the Chad Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Charles the Chad (CHAD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Charles the Chad berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002276 pada tahun 2025. Charles the Chad (CHAD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Charles the Chad berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002390 pada tahun 2026. Charles the Chad (CHAD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CHAD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002510 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Charles the Chad (CHAD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CHAD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002635 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Charles the Chad (CHAD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CHAD pada tahun 2029 ialah $ 0.002767 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Charles the Chad (CHAD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CHAD pada tahun 2030 ialah $ 0.002906 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Charles the Chad (CHAD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Charles the Chad berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004733. Charles the Chad (CHAD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Charles the Chad berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007710. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002276 0.00%

2026 $ 0.002390 5.00%

2027 $ 0.002510 10.25%

2028 $ 0.002635 15.76%

2029 $ 0.002767 21.55%

2030 $ 0.002906 27.63%

2031 $ 0.003051 34.01%

2032 $ 0.003203 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003364 47.75%

2034 $ 0.003532 55.13%

2035 $ 0.003708 62.89%

2036 $ 0.003894 71.03%

2037 $ 0.004089 79.59%

2038 $ 0.004293 88.56%

2039 $ 0.004508 97.99%

2040 $ 0.004733 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Charles the Chad Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002276 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002277 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002279 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002286 0.41% Ramalan HargaCharles the Chad (CHAD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CHAD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002276 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCharles the Chad (CHAD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CHAD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002277 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCharles the Chad (CHAD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CHAD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002279 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCharles the Chad (CHAD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CHAD ialah $0.002286 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Charles the Chad Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini CHAD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, CHAD mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.28M. Lihat Harga Langsung CHAD

Charles the Chad Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Charles the Chad, harga semasa Charles the Chad ialah 0.002276USD. Bekalan edaran Charles the Chad(CHAD) ialah 1.00B CHAD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,277,185 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.24% $ 0 $ 0.002308 $ 0.002135

7 Hari -17.93% $ -0.000408 $ 0.003461 $ 0.001989

30 Hari -34.35% $ -0.000782 $ 0.003461 $ 0.001989 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Charles the Chad telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.24% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Charles the Chad didagangkan pada paras tertinggi $0.003461 dan paras terendah $0.001989 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -17.93% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CHAD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Charles the Chad telah mengalami perubahan sebanyak -34.35% , mencerminkan kira-kira $-0.000782 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CHAD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Charles the Chad (CHAD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Charles the Chad ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CHAD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Charles the Chad untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CHAD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Charles the Chad. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CHAD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CHAD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Charles the Chad.

Mengapa Ramalan Harga CHAD Penting?

CHAD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

