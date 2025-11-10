Cicada Finance (LTCIC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Cicada Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LTCIC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Cicada Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Cicada Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Cicada Finance (LTCIC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Cicada Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002217 pada tahun 2025. Cicada Finance (LTCIC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Cicada Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002327 pada tahun 2026. Cicada Finance (LTCIC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LTCIC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002444 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Cicada Finance (LTCIC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LTCIC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002566 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Cicada Finance (LTCIC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LTCIC pada tahun 2029 ialah $ 0.002694 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Cicada Finance (LTCIC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LTCIC pada tahun 2030 ialah $ 0.002829 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Cicada Finance (LTCIC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Cicada Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004609. Cicada Finance (LTCIC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Cicada Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007507. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002217 0.00%

2026 $ 0.002327 5.00%

2027 $ 0.002444 10.25%

2028 $ 0.002566 15.76%

2029 $ 0.002694 21.55%

2030 $ 0.002829 27.63%

2031 $ 0.002971 34.01%

2032 $ 0.003119 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003275 47.75%

2034 $ 0.003439 55.13%

2035 $ 0.003611 62.89%

2036 $ 0.003791 71.03%

2037 $ 0.003981 79.59%

2038 $ 0.004180 88.56%

2039 $ 0.004389 97.99%

2040 $ 0.004609 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Cicada Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.002217 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.002217 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.002219 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.002226 0.41% Ramalan HargaCicada Finance (LTCIC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LTCIC pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.002217 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCicada Finance (LTCIC) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi LTCIC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002217 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCicada Finance (LTCIC) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LTCIC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002219 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCicada Finance (LTCIC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LTCIC ialah $0.002226 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Cicada Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M Bekalan Peredaran 2.61B 2.61B 2.61B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LTCIC ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LTCIC mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.61B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.74M. Lihat Harga Langsung LTCIC

Cicada Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Cicada Finance, harga semasa Cicada Finance ialah 0.002217USD. Bekalan edaran Cicada Finance(LTCIC) ialah 2.61B LTCIC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,738,256 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.51% $ 0 $ 0.002227 $ 0.002139

7 Hari -0.58% $ -0.000012 $ 0.002570 $ 0.002055

30 Hari -13.14% $ -0.000291 $ 0.002570 $ 0.002055 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Cicada Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.51% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Cicada Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.002570 dan paras terendah $0.002055 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.58% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LTCIC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Cicada Finance telah mengalami perubahan sebanyak -13.14% , mencerminkan kira-kira $-0.000291 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LTCIC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Cicada Finance (LTCIC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Cicada Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LTCIC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Cicada Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LTCIC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Cicada Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LTCIC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LTCIC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Cicada Finance.

Mengapa Ramalan Harga LTCIC Penting?

LTCIC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

