Clash of Lilliput (COL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Clash of Lilliput untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak COL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli COL

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Clash of Lilliput % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Clash of Lilliput Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Clash of Lilliput (COL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Clash of Lilliput berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.211373 pada tahun 2025. Clash of Lilliput (COL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Clash of Lilliput berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.221941 pada tahun 2026. Clash of Lilliput (COL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.233038 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Clash of Lilliput (COL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.244690 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Clash of Lilliput (COL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COL pada tahun 2029 ialah $ 0.256925 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Clash of Lilliput (COL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COL pada tahun 2030 ialah $ 0.269771 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Clash of Lilliput (COL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Clash of Lilliput berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.439429. Clash of Lilliput (COL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Clash of Lilliput berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.715784. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.211373 0.00%

2026 $ 0.221941 5.00%

2027 $ 0.233038 10.25%

2028 $ 0.244690 15.76%

2029 $ 0.256925 21.55%

2030 $ 0.269771 27.63%

2031 $ 0.283260 34.01%

2032 $ 0.297423 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.312294 47.75%

2034 $ 0.327908 55.13%

2035 $ 0.344304 62.89%

2036 $ 0.361519 71.03%

2037 $ 0.379595 79.59%

2038 $ 0.398575 88.56%

2039 $ 0.418504 97.99%

2040 $ 0.439429 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Clash of Lilliput Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.211373 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.211401 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.211575 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.212241 0.41% Ramalan HargaClash of Lilliput (COL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk COL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.211373 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaClash of Lilliput (COL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi COL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.211401 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaClash of Lilliput (COL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi COL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.211575 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaClash of Lilliput (COL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk COL ialah $0.212241 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Clash of Lilliput Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 17.36M$ 17.36M $ 17.36M Bekalan Peredaran 82.07M 82.07M 82.07M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini COL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, COL mempunyai bekalan edaran sebanyak 82.07M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 17.36M. Lihat Harga Langsung COL

Clash of Lilliput Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Clash of Lilliput, harga semasa Clash of Lilliput ialah 0.211373USD. Bekalan edaran Clash of Lilliput(COL) ialah 82.07M COL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $17,359,209 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.38% $ 0.000807 $ 0.218746 $ 0.20724

7 Hari 3.17% $ 0.006693 $ 0.222030 $ 0.173813

30 Hari 21.09% $ 0.044580 $ 0.222030 $ 0.173813 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Clash of Lilliput telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000807 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.38% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Clash of Lilliput didagangkan pada paras tertinggi $0.222030 dan paras terendah $0.173813 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.17% . Trend terkini ini mempamerkan potensi COL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Clash of Lilliput telah mengalami perubahan sebanyak 21.09% , mencerminkan kira-kira $0.044580 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa COL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Clash of Lilliput (COL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Clash of Lilliput ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan COL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Clash of Lilliput untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi COL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Clash of Lilliput. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan COL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum COL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Clash of Lilliput.

Mengapa Ramalan Harga COL Penting?

COL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCOL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,COL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga COL pada bulan depan? Menurut Clash of Lilliput (COL) alat ramalan harga, harga COL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 COL pada tahun 2026? Harga 1Clash of Lilliput (COL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, COL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga COL pada tahun 2027? Clash of Lilliput (COL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 COL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga COL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Clash of Lilliput (COL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga COL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Clash of Lilliput (COL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 COL pada tahun 2030? Harga 1Clash of Lilliput (COL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, COL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga COL untuk 2040? Clash of Lilliput (COL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 COL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang